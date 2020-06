Alessia Marcuzzi, la serie di immagini in costume da impazzire – Foto

Alessia Marcuzzi si gode finalmente un po’ di mare dopo il lungo lockdown: il look in costume della conduttrice fa esplodere Instagram

Dopo le difficolt√† degli ultimi mesi, con il lockdown e l’emergenza coronavirus che ha condizionato la vita di tutti, ci si avvia verso l’estate. Maggiore libert√† negli spostamenti, da oggi si pu√≤ tornare a circolare liberamente in tutta Italia. L’attenzione deve restare alta ma c’√® voglia da parte di tutti di recuperare il tempo perduto. Lo sta facendo, sicuramente, Alessia Marcuzzi, che ha deciso di far perdere letteralmente la testa ai suoi numerosi followers sui social.

Alessia Marcuzzi, forme da urlo in costume

Approfittando del ponte del 2 giugno, la conduttrice tv si √® concessa alcuni giorni di relax al mare, precisamente nelle isole Ponziane. Ad attirare l’attenzione, ovviamente, il look della 47enne, che mantiene una verve e un’esplosivit√† tutta giovanile. Gli scatti in costume tratti dalle sue stories su Instagram mettono in mostra delle curve davvero niente male.

Per la Marcuzzi, √® stata anche l’occasione di staccare per qualche giorno dalla routine. Insieme alla figlia Mia e ad un’amica, ha vissuto alcuni giorni tra sole donne. Le voci di crisi con il marito Paolo Calabresi, inevitabilmente, pesano. I rumours parlano di una riconciliazione in vista, ma √® ancora il momento, probabilmente, di lasciarsi alcuni spazi soltanto per s√©. Intanto, si va incontro all’estate e Alessia la vivr√† come al solito da protagonista. Sul suo profilo Instagram non mancano mai scatti davvero sensuali, i prossimi mesi si annunciano bollenti.

