Austria dice no all’Italia. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri

L’Austria non riaprirà il confine con l’Italia. “Ma intendiamo farlo il prima possibile” dichiara il ministro degli Esteri Alexander Schallenberg

E’ ufficiale: al momento l’Austria non riaprirà il confine con l’Italia. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri Alexander Schallenberg in conferenza stampa. “Non è una decisione contro l’Italia – spiega il politico – i dati non lo consentono, ma intendiamo farlo il prima possibile”. Intanto i confini saranno aperti per 7 Paesi confinanti e non ci saranno più controlli. Il governo austriaco la settimana prossima effettuerà una nuova valutazione in merito a una possibile apertura verso l’Italia, visto che i dati annunciano miglioramenti giorno dopo giorno.

Austria e Italia, il parere di Di Maio

La decisione da parte del governo austriaco ha lasciato perplessi quelli del Movimento 5 Stelle. In particolare il ministro degli esteri Di Maio: “Gli individualismi violano lo spirito comunitario e danneggiano l’Europa e il mercato unico”, ha affermato durante una riunione con il suo staff, a seguito della decisione di Vienna riguardo alla chiusura del confine con l’Italia. “Non commentiamo le misure prese dai singoli Stati, ma abbiamo prodotto una serie di linee guida su come questi dovrebbero comportarsi – spiega il portavoce dell’esecutivo comunitario – Questo include il principio molto importante della non discriminazione basato sulla nazionalità, assicurando che le regioni con una situazione epidemiologica simile ricevano lo stesso trattamento”.

Intanto l’Austria valuterà la proposta di Bolzano di consentire viaggi in alcune Regioni italiane. “L’obiettivo resta l’apertura verso l’Italia, appena i dati lo consentiranno” ha concluso il ministro Alexander Schallenberg. Attendiamo allora le prossime decisioni del caso. Per adesso l’Italia resta fuori.