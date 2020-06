Barbara D’Urso, nonostante i 63 anni, continua ad infiammare i social network con scatti bollenti.

Barbara D’Urso è sicuramente uno dei personaggi più amati della televisione. La conduttrice, fin dai primi anni del duemila, ha iniziato a conquistare sempre più spazio e oggi è ormai uno dei volti di Mediaset. I suoi programmi sono molto apprezzati e seguiti dal pubblico italiano: anche l’ultimo lavoro ‘Live Non è la D’Urso’ in prima serata sta riscuotendo un grande successo. Barbara è molto attiva anche sui social: il suo profilo Instagram è molto interessante ed è seguito da ben 2,7 milioni di followers. La 63enne è ancora in forma smagliante: i suoi scatti sono molto bollenti e lasciano a bocca aperta i numerosissimi fan.

Barbara D’Urso infiamma il web: lo scatto è bollente

Visualizza questo post su Instagram Buongiorno 🌞about yesterday 🌞#nature #happy #colcuore❤️ Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso) in data: 3 Giu 2020 alle ore 2:25 PDT

Barbara D’Urso sa come mandare il web in tilt. La conduttrice di Mediaset ha pubblicato un post in cui mostra una foto alquanto provocante. Il sorriso è come al solito stampato sul suo volto mentre il décolleté lascia tutti a bocca aperta. La magliettina è stretta e le sue forme appaiono ancora più vigorose. Barbara ama interagire con gli utenti: la nativa di Napoli pubblica video mentre cucina; posta foto nel camerino, sul letto, sul divano. Nella giornata di ieri, invece, ha fatto impazzire i fan pubblicando uno scatto con un costume da ‘sirenetta’.

Visualizza questo post su Instagram Sognando il mare 🌊 #estate #mare #colcuore❤️ Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso) in data: 2 Giu 2020 alle ore 4:11 PDT

I commenti non mancano: ci sono utenti che nutrono odio e postano critiche. Gli elogi, tuttavia, sono sicuramente in numero maggiore.