Stando ad un’indiscrezione dell’emittente spagnola RAC1, cinque giocatori e due tecnici del Barcellona sarebbero risultati positivi al coronavirus. I sette tesserati, tutti asintomatici, sono già completamente guariti.

Con l’emergenza coronavirus allentatasi nella maggior parte dei Paesi europei, durante il mese di giugno ripartiranno i vari campionati di calcio. Tra questi anche La Liga spagnola che tornerà in campo giovedì 11 con la prima gara dopo circa tre mesi di stop: il derby tra Siviglia e Betis. Sabato sarà la volta dei campioni in carica del Barcellona che verranno ospitati dal Mallorca. Proprio mentre i blaugrana stanno preparando la trasferta di campionato, un’emittente iberica ha rivelato che alcuni giocatori e membri dello staff tecnico sono risultati positivi ad un test per il Covid-19 effettuato lo scorso 6 maggio. Tutti sarebbero completamente guariti e starebbero bene potendo prendere parte agli allenamenti di questi giorni ed alla gara di sabato prossimo.

Cinque giocatori e due membri dello staff tecnico del Barcellona sono risultati positivi al tampone per il coronavirus. A rivelarlo, come riporta il quotidiano sportivo spagnolo Mundo Deportivo, è stata l’emittente spagnola RAC1. La radio spagnola ha spiegato che la positività sarebbe emersa durante i test sierologici effettuati lo scorso 6 maggio prima della ripresa degli allenamenti. I sette tesserati della squadra blaugrana, di cui non si conosce l’identità, tutti asintomatici, sono già completamente guariti. Sulla circostanza, come spiega Mundo Deportivo, il Barcellona non si esprimerà poiché sostiene che ogni comunicazione in merito spetta alla Federazione spagnola e non alle singole società. Dal club hanno, però, comunicato che tutti i calciatori sono sani e si stanno allenando regolarmente.

Nella giornata di lunedì, la rosa ha sostenuto, come da protocollo, il primo allenamento di squadra in vista della ripresa del campionato, che ripartirà giovedì prossimo con il derby di Siviglia. I campioni in carica della Liga scenderanno nuovamente in campo, invece, sabato 13 giugno per la trasferta contro il Mallorca alle ore 22.

Agli ultimi allenamenti hanno preso tutti i componenti della squadra. Per la gara all’Iberostar Estadi, dunque, il tecnico del Barca Quique Setién avrà a disposizione la rosa al completo.