La casa natale di Hitler sta per diventare una stazione di polizia

Casa natale di Hitler, il governo che ha espropriato l’edificio con l’obiettivo di eliminare l’attrazione per i neonazisti

La discussione sul destino della casa natale del genocida Adolf Hitler è terminata. Il governo austriaco, che ha espropriato nel 2017 l’edificio situato nella piccola città di Braunau am Inn (circa 17.000 abitanti), al confine con la Germania, ha deciso di convertirlo in una stazione di polizia, un uso con cui spera di sminuire qualsiasi attrazione del costruendo come luogo di pellegrinaggio per i neonazisti. L’esecutivo ha presentato martedì il progetto, il risultato di un concorso di architettura per riformare l’edificio, che in precedenza ospitava una biblioteca e un laboratorio per disabili, e per il quale è stato considerato dall’installazione di un museo della memoria contro l’orrore nazista a la demolizioneper spezzarne l’onere simbolico. Infine, l’edificio in cui Hitler (Braunau am Inn, 1889-Berlino, 1945) visse brevemente sarà occupato da agenti di polizia.

Casa natale di Hitler, il progetto

È il più appropriato [per l’edificio]. Perché? Perché la polizia è la protettrice dei diritti e delle libertà fondamentali “, ha affermato il ministro degli interni, il conservatore Karl Nehammer, in una conferenza stampa in cui ha annunciato come vincitore del concorso la ditta austriaca di architetti Marte. Il progetto prevede un rinnovamento della facciata, un nuovo tetto, la pulizia generale dell’edificio, vuota per anni, e la costruzione di due edifici annessi per uffici e altre dipendenze con le quali verrà creato un patio di accesso pubblico, secondo la stampa austriaca. La ristrutturazione, che manterrà lo stile architettonico dell’ambiente, dovrebbe essere completata nel 2023 e avrà un costo di circa cinque milioni di euro.

Il monumento in memoria delle vittime del nazismo – una pietra di fronte all’edificio con la scritta “Per la pace, la libertà e la democrazia. Mai più il fascismo, milioni di morti lo rivendicano “-, sarà trasferito in un museo a Vienna, secondo Hermann Feiner, un funzionario del Ministero degli Interni.