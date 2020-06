Bella e simpatica, Caterina Balivo mostra tutta la sua femminilità con uno scatto apparso sul suo profilo personale Instagram.

Nei giorni scorsi Caterina Balivo ha annunciato la fine ufficiale del suo rapporto con ‘Vieni da Me’.

LEGGI ANCHE –> Diletta Leotta | ritorna a lavoro con forme smaglianti | FOTO

La famosa trasmissione del pomeriggio di Rai 1 andrà in onda con un volto nuovo nella prossima stagione, qualora dovesse essere confermata la sua presenza nei palinsesti per il 2020/2021. Nel frattempo per lei è iniziato un periodo di vacanza da riempire con gli affetti e le passioni. Anche la quarantena è finita e da diversi giorni molti luoghi di riposo o di diletto hanno riaperto. Per questo motivo la 40enne presentatrice televisiva originaria di Napoli ne ha voluto approfittare per concedersi un pò di svago all’aria aperta. E quindi, giù un bel telo ed ecco anche una buona bottiglia di vino bianco.

LEGGI ANCHE –> Michelle Hunziker | splendido omaggio ad Italia e 2 giugno | FOTO

Caterina Balivo, che spettacolo magnifico

E Caterina trascorre dei bei momenti su di un prato. Lei scrive quanto segue. “Momenti di trascurabile felicità, utile ricordarli durante la mia frenetica giornata di oggi. Cosa combinate?”. Ed il suo abbigliamento è magnifico, con un vestito elegante e sgargiante che mette in risalto le sue splendide gambe ed il fisico esile che da sempre la contraddistingue. Lei è come al solito bellissima.

LEGGI ANCHE –> Ylenia Carrisi avvistamento a Venezia | “Ingrassata e trasandata” FOTO