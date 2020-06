Chiara Biasi, una serie di scatti provocanti e piccanti, web in tilt – FOTO

Chiara Biasi √® una delle influencer pi√Ļ amate del mondo dei social. Bellissima e sempre sensuale, conta tantissimi followers e tantissimi likes ai suoi numerosi scatti che pubblica ogni giorno. Nonostante ci√≤, nelle ultime ore √® stata vittima di “attacchi” per aver sbagliato quando ha aderito al Blackout Tuesday. L’influencer infatti ha sbagliato slogan e per questo √® stata molto criticata da parte di chi le ha dato dell’ipocrita per aver aderito senza informarsi prima, come hanno fatto tanti altri influencer che stanno cercando di dare una mano concreta.

Chiara Biasi, la gaffe sui social: “All Lives Better”

Marted√¨ 2 giugno il mondo dei social ha manifestato la propria solidariet√† a quello che sta succedendo in america, al caso di George Floyd e alle differenze razziali che ancora oggi esistono. L’iniziativa consisteva nel postare una foto nera come simbolico messaggio di solidariet√† verso le comunit√† afroamericane. Tantissimi i personaggi famosi che hanno aderito a questa iniziativa, scrivendo post e poi stando in silenzio per tutta la giornata. Tra questi c’√® anche Chiara Biasi.

L’influencer per√≤ ha fatto una gaffe, come didascalia della foto nera ha scritto: “All Lives MAtter” invece di “Black Lives Matter”. L’errore √® stato segnalato da diversi utenti, poi la Biasi ha corretto e ha tolto la possibilit√† di commentare il post.

