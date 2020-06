Gli investigatori della Digos a lavoro: invieranno nelle prossime ore una informativa riguardo le ingiurie rivolte al presidente della Repubblica

Gli investigatori della Digos a lavoro: invieranno nelle prossime ore una informativa riguardo le ingiurie rivolte al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il fatto è avvenuto durante la manifestazione del centrodestra contro le scelte dell’attuale governo che si è tenuta ieri. Gli inquirenti acquisiranno video e foto anche pubblicate sul web per arrivare alla completa identificazione degli autori delle offese contro Mattarella. I cori e gli insulti contro il Capo dello Stato sono stati molto gravi e sarà la giustizia a giudicare una volta identificati i responsabili. “La mafia sbagliò fratello, invece da ammazza’ Piersanti…“, si è sentito gravemente urlare dal gruppo di manifestanti ben assembrati e in barba alle regole di distanziamento sociale ancora in vigore.

Digos a lavoro, caccia agli autori degli insulti

A denunciare l’accaduto era stato il deputato d Michele Anzaldi: “E’ gravissimo che alla manifestazione della destra a Roma ci sia stato chi ha inneggiato alla mafia e alla peggiore criminalità, addirittura augurando la morte al Capo dello Stato. Così come documentato da un video pubblicato sul sito Globalist. Gli organizzatori della manifestazione Salvini, Meloni e Tajani prendano subito le distanze”. Distanze che sono arrivate più tardi. Intanto sul fronte dell’oltraggio all’esponente di estrema destra che è stato pescato a fare i propri bisogni al muro di Palazzo Chigi, è arrivata già la denuncia.

E’ un ristoratore toscano ed esponente di spicco del Fronte di Liberazione Popolare che sabato scorso ha partecipato alla manifestazione organizzata nel centro di Roma dal gruppo social “Marcia su Roma”. I reati segnalati sono: vilipendio alla Repubblica e alle istituzioni, apologia di fascismo, istigazione a disobbedire alle leggi, atti contrari alla pubblica decenza e manifestazione non autorizzata.