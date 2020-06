Diletta Leotta a pranzo bella e provocante, i commenti sono orribili – FOTO

Diletta Leotta e il suo pranzo da far girare la testa. “Non c’è amore più sincero dell’amore per il cibo” scrive la conduttrice

Diletta Leotta la reginetta del calcio è sempre pronta a postare foto su Instagram per condividere con i suoi fan alcuni momenti della sua giornata. Attiva e energica mette in mostra le sue forme in ogni situazione e i suoi follower la adorano. Ma tra i commenti c’è sempre qualcuno che esagera.

Diletta Leotta e i commenti inappropriati sul post

La pausa pranzo non è mai stata così eccitante. La Leotta ha postato una sua foto mentre mangia con un look davvero provocante, da leccarsi i baffi.

Visualizza questo post su Instagram Non c’è amore più sincero dell’amore per il cibo 🤣 Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta) in data: 3 Giu 2020 alle ore 5:46 PDT

Una camicia di jeans che ha fatto impazzire il web. La conduttrice non ha limiti nel mostrare la sua dote, ma c’è chi tra i commenti ha usato qualche parola di troppo. “”mo esplodono”, “cosa c’è nel piatto? non sono riuscito a vedere”, “quel momento in cui vorresti diventare un bottone”.

Intanto la reginetta del calcio in versione sportiva annuncia il ritorno del campionato. Anche lei è pronta a riprendere in mano il suo lavoro e non vede l’ora. Per ora si dedica completamente alla radio. E lo fa nel migliore dei modi.