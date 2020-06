Emma Marrone su instagram: “Tu sei il sole della mia vita”

Emma Marrone dedica un post su instagram ad una persona davvero speciale per lei. Le sue parole dolci commuovono i suoi fan

Emma Marrone, la super guerriera, è in grado di combattere ogni situazione, anche le più terribili. Più di una volta ha dovuto superare momenti difficili che l’hanno messa a dura prova. Qualche tempo fa ha dichiarato di essere stata operata perché aveva scoperto di essere di nuovo malata.

Emma Marrone più forte di prima

Emma Marrone, nonostante le mille difficoltà che ha dovuto affrontare, è sempre raggiante ed energica pronta a mettersi in gioco. Qualche giorno fa ha festeggiato il suo compleanno ed ha ricevuto milioni di auguri da parte dei suoi amici, familiari e fan che la adorano e la supportano in ogni situazione. E’ per questo che un paio di giorni fa ha voluto dedicare un post ad una persona davvero speciale per lei, sua amica e manager Francesca Savini. “Sei la mia guida” ha scritto la cantante.

Il loro è un rapporto molto stretto che va oltre il lavoro. “Sei il sole della mia vita” scrive Emma alla sua amica.