Eva Henger sta regalando foto da capogiro a tutti i suoi fan sui social network: la star ungherese è ancora in forma smagliante

Eva Henger è una donna straordinaria. La bellissima star ungherese ama pubblicare scatti piccanti su Instagram mettendo in mostra il suo corpo da favola e la sua forma smagliante. La carriera della 47enne è sicuramente da incorniciare. Dopo un inizio da modella e un grande passato nel mondo del cinema a luci rosse, Eva ha preso parte anche a numerosissimi film di altro genere ed è diventata opinionista di programmi importanti come ‘Pomeriggio Cinque’ e ‘Domenica Cinque’. Da qualche giorno la nativa di Győr sta facendo letteralmente impazzire i suoi fan con foto e video da capogiro che lasciano pochissimo spazio all’immaginazione.

Eva Henger superlativa: lo scatto in costume

Eva Henger ha pubblicato una foto pazzesca: la donna è in costume su un pontile e la sua posa è sensualissima. Lo scatto ha ottenuto in brevissimo tempo più di 5mila likes. Il post è accompagnato da una didascalia molto profonda: “La bellezza di una rosa oltrepassa se stessa solo quando dischiude i petali e mostra il suo cuore.” “The beauty of a rose only crosses itself when it opens the petals and shows its heart”. Il mondo del web è in fiamme e gli utenti stanno commentando con entusiasmo il post. In mattinata la star ungherese ha postato un video breve ma intenso: primo piano per mettere in mostra la sua bellezza e il suo fisico statutario.

Tantissime donne dello spettacolo, con l’arrivo del primo mese estivo, stanno facendo una sorta di ‘prova costume’: in molte, infatti, stanno pubblicando scatti in costume mettendo in mostra corpi da sballo.