Eva Henger , il VIDEO in barca, fisico in costume da urlo

Eva Henger, la stupenda attrice ungherese, sempre molto attiva su Instagram, ci regala un video mozzafiato in cui è protagonista, regina dell’estate

Eva Henger ci regala una ventata d’estate. La bellissima attrice, modella ed opinionista tv è molto attiva sui social, in particolare su Instagram. Le sue foto la ritraggono spesso in pose sensuali che mettono in mostra la sua bellezza esplosiva. Eva ci sta facendo capire in tutti i modi che già da tempo si è lasciata alle spalle le settimane più fredde e la tristezza dovuta alla quarantena da Coronavirus.

Tutti i suoi scatti recenti hanno un unico leitmotiv: estate! La vediamo quasi sempre indossare costumi da bagno rivelatori delle sue forme procaci, su spiagge paradisiache e con il mare a farle compagnia.

Leggi anche >>> EVA HENGER COMPLETAMENTE SENZA VESTITI SUL LETTO, CHE SPLENDORE – FOTO

Eva Henger: in barca con un sexy costume da bagno

Il tema del video che ci propone oggi è sempre quello. Stavolta però è su una barca, a largo, lontana dalla riva. Grandi occhiali da sole, una mise striminzita animalier, broncio sexy e una pelle liscia ed abbronzata. La donna, classe 1972, non ha niente da invidiare alle colleghe più giovani. Esce promossa a pieni voti dalla prova costume. E’ lei stessa “regista” del mini video. La stupenda attrice ungherese sarà orgogliosa delle sue sensuali forme perchè indugia nel mostrarci una panoramica del suo fisico sinuoso.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Eva Henger lascia un messaggio per tutti: “Voglio essere come le stagioni, ma soprattutto come la mia amata estate.” E i fan? In visibilio: “Bellissima, complimenti tesoro, buona giornata.” – scrive qualcuno. “Sei tu l’estate della vita”, “Capolavoro assoluto di bellezza.”

Leggi anche >>> CLAUDIA GERINI , LA FOTO IN MEZZO AL MARE , FISICO PAZZESCO – FOTO