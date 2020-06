Fase 2 Regno Unito: Boris Johnson in conferenza ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha invitato gli italiani nel Regno Unito.

Il coronavirus continua a diffondersi nel mondo. I casi su tutto il pianeta hanno superato la soglia dei 6 milioni mentre i morti sono più di 376mila. L’Italia è stata praticamente messa in ginocchio dal nuovo Covid-19: per diverse settimane è stato il paese europeo più colpito dalla pandemia. La Gran Bretagna, in seguito, ha ‘conquistato’ il triste primato: 280mila casi positivi e più di 39mila decessi. Dopo alcuni mesi complicati, gli Stati stanno iniziando la ripartenza e iniziano anche a riaprire le frontiere. Il Belgio, ad esempio, riaprirà dal 15 giugno le proprie frontiere ai Paesi dell’area Schengen. Mossa interessante anche della Gran Bretagna: quarantena obbligatoria per chi arriva in Inghilterra.

Regno Unito, l’annuncio del primo ministro Boris Johnson

Nuova misura nel Regno Unito a partire dall’8 giugno: quarantena obbligatoria di 14 giorni per tutti coloro che arrivano in Inghilterra con qualsiasi mezzo e anche senza sintomi da Covid-19. Il premier Boris Johnson ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa. Il primo ministro ha parlato anche agli italiani. “Come back, siete tutti benvenuti”. Johnson ha spiegato ad un giornalista italiano che tutti coloro che arrivano dall’estero dovranno rispettare la quarantena obbligatoria almeno fino al 29 giugno. Anche chi parte dall’Italia dovrà rispettare questo obbligo. I politici inglesi hanno chiarito che l’obiettivo di questa misura è sicuramente quello di evitare una diffusione reintrodotta dall’estero.

Alcuni stati come l’Austria, invece, hanno deciso di riaprire le frontiere ma non per l’Italia. La situazione nel ‘Bel Paese’ è in netto miglioramento ma non ancora sotto controllo.