Federica Pellegrini è seguitissima sui social: la bella nuotatrice mette in mostra la sua bellezza con foto bollenti.

Federica Pellegrini è sicuramente una delle sportive più seguite dagli italiani. La nuotatrice ha collezionato nel corso degli anni numerosi record e tantissimi successi preziosi come l’oro alle Olimpiadi di Pechino. Il suo talento è praticamente riconosciuto da tutti: la rivista Swimming World Magazine la elesse nuotatrice dell’anno nel 2009 e nuotatrice europea dell’anno nel 2009, 2010 e 2011. La nativa di Mirano, inoltre, è molto seguita sui social: il suo account Instagram vanta 1,1 milioni di followers. Qualche ora fa, la Pellegrini ha postato uno scatto sul noto social network collezionando subito più di 16mila likes.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Chiara Biasi, una serie di scatti provocanti e piccanti, web in tilt – FOTO

Federica Pellegrini sexy sul letto

Federica Pellegrini non ha bisogno di pubblicare foto con il corpo in mostra per ottenere consensi. Anche un post ironico come quello di oggi mette in luce tutta la sua bellezza e la sua sensualità. Sdraiata sul letto, Fede indossa un abito colorito e strappa una risata ai suoi fan. “Oggi non faccio un’emerita minc**a….(ho chiesto a mio fratello una didascalia per questa foto lo approvate come mio didascaliere ufficiale?!”. La veneta ama condividere con i suoi fan scatti della sua vita quotidiana, mostrando in primis le sue più grandi passioni: il nuoto e il suo cane.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Sabrina Salerno e il suo nuovo costume, da perdere la testa – FOTO

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Qualche giorno fa la Pellegrini ha dichiarato che il grande obiettivo resta la partecipazione alla sua quinta Olimpiadi personale.