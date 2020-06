Francesca Ferragni, il fisico meglio di Chiara? Giudicate voi – FOTO

Francesca Ferragni, la sorella di Chiara, sfoggia il fisico sui social. In bikini, la sorella dell’influencer più famosa, conquista i fans.

Visualizza questo post su Instagram Bikini season 👙❤️ which one do you prefer? Un post condiviso da Francesca Ferragni (@fraferragni) in data: 3 Giu 2020 alle ore 6:13 PDT

Francesca Ferragni mostra il fisico su Instagram indossando due bikini che mettono in risalto il suo fisico. Per chi non la conoscesse, Francesca è la sorella minore di Chiara Ferragni che ha anche un’altra sorella che è la più piccola di casa, Valentina, e che ha deciso di seguire le orme della moglie di Fedez. Francesca Ferragni, invece, ha seguito le orme di papà ed è una dentista. Tuttavia, anche lei, su Instagram, ha un grosso seguito di followers e, nell’ultimo post, ha superato con ottimi voti la prova costume.

Francesca Ferragni in bikini, pioggia di like per la sorella di Chiara

Visualizza questo post su Instagram Cool vibes 😂🌤 Un post condiviso da Francesca Ferragni (@fraferragni) in data: 30 Mag 2020 alle ore 10:01 PDT

Francesca Ferragni è una grande sportiva come si può notare dal fisico asciutto e sportivo. Pur non essendo un’influencer come le sorelle Chiara e Valentina, il profilo Instagram di Francesca è seguito da un milione di followers. Francesca è solita condividere sia foto in cui posa in costume, ma anche immagini dei luoghi che visita. Amante dei viaggi, si concede spesso avventure fuori dai confini nazionali condividendo il tutto su Instagram.

Visualizza questo post su Instagram Hiking in Sacro Monte 😍🥾 Un post condiviso da Francesca Ferragni (@fraferragni) in data: 23 Mag 2020 alle ore 5:43 PDT

Fidanzata con Riccardo Nicoletti, chitarrista negli Under Static Movement e nei Rosco Dunn. La coppia aggiorna spesso i followers con foto e immagini della loro storia d’amore che dura da diversi anni e che potrece a gonfie vele come quelle delle sorelle Chiara, sposata felicemente con Fedez e di Valentina, fidanzata con Luca Vezil.