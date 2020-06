La conferenza stampa del premier Giuseppe Conte che renderà noti i nuovi aggiornamenti sull’emergenza Covid-19 in Italia.

Oggi pomeriggio, alle 18, conferenza stampa in diretta da Palazzo Chigi Gepostet von Giuseppe Conte am Mittwoch, 3. Juni 2020

Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha annunciato sulla propria pagina Facebook che alle 18 terrà una conferenza stampa per aggiornare i cittadini italiani in merito alle decisioni prese dal Consiglio dei Ministri in giornata. A breve pubblicheremo il video della diretta.

Nel corso del giorno in cui si riaprono i confini delle regioni il premier, per la seconda volta dal via libera alla Fase 2, risponderà alle domande dei giornalisti fisicamente presenti nel Cortile di Palazzo Chigi. La prima volta era stata lo scorso 16 maggio, il Presidente del Consiglio ha reso noto il calendario delle riaperture. Oggi si spiegheranno i provvedimenti in arrivo per la ripresa dell’economia.

