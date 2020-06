Infortunio Manolas: i tempi di recupero del greco del Napoli

Novità sul recupero di Manolas in casa Napoli. Il greco è reduce da una distrazione di secondo grado del muscolo semimembranoso della coscia destra

Novità sul recupero di Manolas in casa Napoli. Il greco è reduce da una distrazione di secondo grado del muscolo semimembranoso della coscia destra. L’infortunio arrivò a ridosso della ripresa degli allenamenti presso il centro tecnico azzurro di Castel Volturno, in provincia di Caserta. Il giocatore, stando da quanto trapela da Castel Volturno, sarà disponibile alla fine del mese di giugno, o al massimo all’inizio del mese successivo. Manolas dovrebbe farcela per questo finale di stagione a fare coppia con Koulibaly. I due hanno giocato poco insieme quest’anno. Gli infortuni dell’uno o dell’altro e il turn-over massiccio che praticava Carlo Ancelotti, hanno ridotto il numero delle gare giocate insieme. Ora potrebbe essere il momento buono anche per provare a saldare degli automatismi tra i due messi spesso in discussione dalla critica.

Novità sul recupero di Manolas: quando potrebbe giocare

Il difensore greco ex Roma dovrebbe saltare le prime gare stando le ultime notizie dovrebbe essere a disposizione tra la seconda e la quarta gara della ripresa del Napoli. Tra Napoli-Spal e Napoli-Roma, la sua ex. Sarebbe uno scherzo del destino per il giocatore, rimpianto dai tifosi romanisti. Tra le due gare c’è anche un Atalanta-Napoli del 2 luglio. Potrebbe essere Bergamo la città del rientro in campo di Manolas. Una gara, tra l’altro, molto importante per il Napoli.

Una vittoria a Bergamo potrebbe permettere agli uomini di Gattuso di insidiare la posizione occupata proprio dall’Atalanta di Gasperini. Una sorta di scontro diretto. Per Gattuso sarebbe il massimo giocarsela con la coppia Manolas-Koulibaly.