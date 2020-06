Situazione infortunio Strakosha, il portiere della Lazio è bloccato da un inconveniente di natura fisica da alcune settimane. Il punto.

Da alcuni giorni un infortunio blocca Strakosha. Il portiere della Lazio e della nazionale albanese è incorso in una frattura da stress che lo ha colpito al quinto metatarso, come riportato dal quotidiano ‘Il Messaggero’ già lo scorso 16 maggio.

A poco più di due settimane di distanza le condizioni dell’estremo difensore balcanico appaiono in netto miglioramento. Tanto che già si parla di rientro in gruppo per seguire gli allenamenti di squadra questa settimana. Questo dovrebbe consentire quindi a Simone Inzaghi di riavere a disposizione il calciatore per la ripresa del campionato, che avverrà intorno alla metà di giugno. Il Governo infatti ha dato via libera la settimana scorsa in merito alla ripresa della Serie A dopo l’emergenza sanitaria legata alla epidemia da Coronavirus. La Lazio dovrebbe ritornare ufficialmente in campo il prossimo 24 giugno alle 21:45 contro l’Atalanta in trasferta a Bergamo.

Infortunio Strakosha, quando torna il portiere della Lazio

Al momento il parco portieri del club biancocelestevede il solo giovane Guido Guerrieri come unico disponibile, mentre il più esperto Silvio Proto si trova ancora in Belgio, la sua patria, e non risulta essere in una forma partita accettabile dopo una pausa di più di tre mesi. Lo stesso Strakosha si è detto carico e motivato per il ritorno in campo. In classifica la Lazio ripartirà dal secondo posto, con la ferma convinzione di guardare in avanti anziché indietro. La Juventus è distante appena un punto, con i bianconeri che guidano la graduatoria a 63. Segue al terzo posto e molto distanziata l’Inter a quota 54. E sempre l’albanese ha parlato di “piccolo problema” in riferimento all’infortunio che lo ha tenuto fermo per alcuni giorni.

Già da giovedì o venerdì comunque Simone Inzaghi potrà riavere il 25enne portiere a pieno regime.