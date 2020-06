Le Iene, lo scherzo ad Alex Belli finisce molto male – VIDEO

Le Iene, il video dell crudele scherzo di Alex Belli: la reazione di Delia Duran è furiosa.

Alessandro Gabelli, in arte Alex Belli, è un attore e modello italiano. Il nativo di Parma ha raggiunto la popolarità grazie al ruolo di Jacopo Castelli nella soap CentoVetrine. Dopo alcune controverse storie amorose con Katarina Raniakova e Mila Suarez, Alex si è legato sentimentalmente alla modella venezuelana Delia Duran. I rapporti tra il protagonista dell’ultima edizione di Temptation Island Vip e la sua ex moglie Katarina Raniakova sono ancora tesi: i due continuano a rilasciare dichiarazioni al veleno. Tornando al presente, il buon Alex con la compartecipazione delle ‘Iene’ ha deciso di fare uno scherzo crudele alla sua attuale compagna. La reazione di Delia è da non perdere.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Laura Pausini, il ricordo sui social commuove i fan – VIDEO

Le Iene, lo scherzo crudele di Alex Belli a Delia Duran

Sebastian Gazzarini de ‘Le Iene’ ha creato alcuni scherzi intitolati ‘Amanti in quarantena’. Dopo lo scherzo con protagonisti Natalia Paragoni e Andrea Zelletta, nel secondo episodio la vittima è stata Delia Duran. Anche in questo nuovo appuntamento, viene ricreata una situazione per far credere che il fidanzato abbia un’amante. Scoperto il tradimento, la modella ha pesantemente insultato il compagno. “Vaffanc***, ti lascio, vattene via con quella Lucia di me**a”. La donna, durante lo scherzo, è scoppiata in lacrime mentre scopriva i presunti indizi e ha anche preso a schiaffi il buon Alex. Alla fine, tuttavia, la modella si è calmata e ha perdonato la burla.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Eva Henger: la ex regina dei film a luci rosse con un costume da urlo – FOTO

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Anche ieri sera il programma ‘Le Iene’ ha confermato il suo successo: lo show di Italia 1 ha conquistato un solido 11,1% di share.

Clicca QUI per vedere il video delle Iene