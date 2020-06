Maddie McCann, chi è l’uomo che è stato arrestato in Germania

Maddie McCann, clamoroso a “Chi l’ha visto?” nella puntata di questa sera condotta da Federica Sciarelli: c’è un arresto.

Maddie McCann, clamoroso a “Chi l’ha visto?” nella puntata di questa sera condotta da Federica Sciarelli: c’è un arresto. Si tratterebbe di un tedesco, che ora si trova in prigione, e che ha avuto problemi con la giustizia per pedofilia.

Gli inquirenti che stanno indagando sul destino di Madeleine McCann pare abbiano identificato un cittadino che vive in Germania come il nuovo principale sospettato della sua scomparsa: si tratta dunque di una persona attualmente in prigione in Germania per altri reati che gli inquirenti hanno scoperto trovarsi nelle vicinanze di Praia de Luz il 3 maggio di tredici anni fa, giorno della scomparsa della piccola britannica.

Fra il 2005 e il 2007 ha vissuto in Portogallo, anche in una casa vicino a Praia de Luz, dove era scomparsa la bambina.

La veggente e la storia

La storia di Maddie McCann ha rattristito i cuori di milioni di persone. La bambina britannica sparì giovedì 3 maggio 2007 a Praia Da Luz, una località di mare del Portogallo. Madeleine non fu mai più ritrovata. La vicenda ebbe in quegli anni un grosso impatto mediatico dal momento che furono criticati il comportamento della polizia portoghese e quello dei genitori. Le investigazioni proseguono ancora nei giorni nostri anche se non vengono pubblicizzati aggiornamenti. Una veggente e sensitiva, Fia Johansson, ha dichiarato che Meddie è ancora viva. La donna è molto nota alle forze dell’ordine perché ha collaborato in diversi casi di scomparsa.

Maddie McCann: le rivelazioni della veggente

Fia Johansson ha rilasciato alcune dichiarazioni al Daily Mail in cui ha rilasciato una rivelazione scioccante. Per la veggente, la bambina britannica sarebbe ancora viva e non ha la minima idea che i veri genitori siano sule sue tracce. La sensitiva ha proseguito dicendo Maddie vive in Germania con una coppia di genitori adottivi di circa 70 anni e non conosce la sua vera identità. “Le hanno cambiato il nome e la data di compleanno, quindi non sa davvero chi è realmente”. La sensitiva ha anche rivelato che Maddie gode di buona salute e che possiede una personalità amata da tutti.

La ragazza oggi compierebbe 17 anni: la previsione è uscita proprio nel giorno del suo compleanno.