La mappa regione per regione dell’epidemia: aggiornamento al 3 giugno

Il nuovo aggiornamento del bollettino e della mappa regione per regione sull’epidemia da coronavirus diffusasi in Italia è stato pubblicato nel pomeriggio dalla Protezione Civile.

Oggi, mercoledì 3 giugno, sono stati ristabiliti gli spostamenti tra ragioni nel nostro Paese dando inizio ad una nuova fase dell’emergenza. Nel pomeriggio, il Dipartimento della Protezione Civile, ha diffuso il nuovo bollettino quotidiano con dati che confermano il trend positivo delle ultime settimane. Stando alla nota, difatti, si è registrato un altro significativo calo dei soggetti attualmente positivi ed un alleggerimento nelle terapie intensive degli ospedali italiani. Salgono i decessi, ma l’incremento è molto più basso rispetto a quelli che si sono registrati tra marzo e aprile, quando si sono superate anche le 600 morti al giorno.

Covid-19 Italia, la mappa dell’epidemia regione per regione: bilancio al 3 giugno, oltre 800 guariti da ieri

È arrivato, come di consueto nel pomeriggio, sul sito del Dipartimento della Protezione Civile, il nuovo bollettino quotidiano che ha aggiornato la situazione del contagio da coronavirus in Italia. Secondo la nota di oggi, mercoledì 3 giugno, i casi di contagio sono saliti complessivamente a 233.836, con un incremento da ieri di 321 soggetti. Per quanto riguarda i positivi attuali si è registrato un nuovo decremento (-596) che ha portato il bilancio totale a 39.297. In calo sono anche i ricoveri nelle terapie intensive degli ospedali italiani: 353 ad oggi e 55 in meno rispetto alla giornata di ieri.

I guariti sono saliti, invece, a 160.938, ossia 846 in più rispetto a ieri. Infine, si evince nella nota nelle ultime 24 ore sono stati registrati 71 decessi che portano il bilancio complessivo delle vittime in Italia dall’inizio dell’emergenza a 33.601.

La mappa dei contagi da Covid-19 regione per regione, secondo i dati forniti sul sito del Dipartimento della Protezione Civile, aggiornata ad oggi, mercoledì 3 giugno.

REGIONE – CONTAGI COMPLESSIVI – DECESSI – GUARITI

– Lombardia 89.442 – 16.172 – 53.046;

– Piemonte – 30.734 – 3.898 – 22.150;

– Emilia Romagna – 27.842 – 4.147 – 20.856;

– Veneto – 19.164 – 1.921 – 15.856;

– Toscana – 10.121 – 1.055 – 8.093;

– Liguria – 9.751 – 1.473 – 7.764;

– Lazio – 7.753 – 747 – 4.188;

– Marche – 6.735 – 987 – 4.438;

– Campania – 4.821 – 415 – 3.537;

– Puglia – 4.499 – 511 – 2.952;

– Trento – 4.433 – 463 – 3.748;

– Sicilia – 3.447 – 275 – 2.292;

– Friuli Venezia Giulia – 3.276 – 336 – 2.707;

– Abruzzo – 3.252 – 414 – 2.102;

– Bolzano – 2.598 – 291 – 2.187;

– Umbria – 1.431 – 76 – 1.324;

– Sardegna – 1.357 – 131 – 1.080;

– Valle d’Aosta – 1.187 – 143 – 1.031;

– Calabria – 1.158 – 97 – 951;

– Molise – 436 – 22 – 287;

– Basilicata – 399 – 27 –349.

Confrontando la mappa odierna con quella di ieri, si evince che nessun nuovo decesso è stato registrato a Trento e Bolzano ed in ben altre undici regioni italiane. Zero nuovi casi di contagio, invece, a Bolzano e in otto regioni.

