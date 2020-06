Miriam Leone e quel vestito bianco trasparente | FOTO

Ma quanto è bella Miriam Leone? Lei appare in tutto il suo splendore in diversi scatti recenti su Instagram ed anche in uno che è di alcuni mesi fa.

Visualizza questo post su Instagram VERONICA CASTELLO dal 4 OTTOBRE @skyatlanticit 1994 #staytuned #1994 Un post condiviso da miriam (@mirimeo) in data: 5 Set 2019 alle ore 4:46 PDT

Lei non è solo Miriam Leone, ma anche Veronica Castello. La 35enne attrice originaria di Catania ha acquisito una popolarità enorme nel prestare volto (e corpo) allo spregiudicato personaggio femminile protagonista della Serie ‘1994’.

La siciliana ricordava con un post da mozzare il fiato l’allora prossimo appuntamento con la serie tv esclusiva Sky che narrava le peripezie e le vicissitudini dell’Italia di Tangentopoli e di Mani Pulite. Per quella che era una ridda di torbide vicende politiche e non solo emerse fuori nei primi anni ’90. In quella occasione, la bellissima Miriam indossava un vestito lungo trasparente che lasciava intravedere più di un qualcosa. ad uno sguardo ravvicinato. Il resto poi lo fanno lo sguardo della bravissima attrice e quei suoi capelli rossi mossi, che sembrano fiamme. E ci sono altre foto più recenti dove lei concede molto di sé.

Miriam Leone, gli scatti conturbanti dove non nasconde nulla

Impossibile resisterle. Ora la Leone sarà attesa da un prossimo impegno, questa volta al cinema. Sarà infatti la protagonista femminile della trasposizione sul grande schermo di ‘Diabolik’, per la regia dei Manetti Bros. E diciamoci la verità, nessuna meglio di lei sembra essere più tagliata per il ruolo di Eva Kant.

Visualizza questo post su Instagram Luci e ombre✨ 🌱 Un post condiviso da miriam (@mirimeo) in data: 7 Mag 2020 alle ore 9:05 PDT