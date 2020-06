Ornella Muti e le mani di un uomo sul di dietro: “Toglile” – Foto

Ornella Muti, ancora oggi, è una delle donne più belle d’Italia: le sue forme non passano inosservate, il lato B oggetto di attenzioni ‘particolari’

Negli anni 80 e 90, ha letteralmente incantato l’Italia. Una delle attrici più famose ed apprezzate, con un fascino e una bellezza assolutamente magnetici. Che non sono passati nonostante il trascorrere del tempo. Ornella Muti ha fatto sognare generazioni di italiani e ancora oggi, a 65 anni, rimane una donna davvero stupenda, espressione della sensualità made in Italy.

Ornella Muti, mani sul didietro: e la figlia Naike…

La sua eredità in fatto di fascino è stata raccolta dalla figlia Naike Rivelli, una vera e propria celebrità sul web per i suoi scatti provocanti. Tra madre e figlia c’è una grande complicità, trascorrono molto tempo insieme in varie attività. Ed anche dal punto di vista dell’espressività si capiscono al volo, dando vita, spesso, a siparietti abbastanza spiritosi ed ammiccanti.

Quest’oggi, Naike ha accompagnato la madre Ornella dal fisioterapista. Nel bel mezzo della seduta, la prima ha pensato di immortalare il momento con una storia su Instagram. Ben visibile il lato B di Ornella, distesa sul lettino, ancora piuttosto florido, con Naike a redarguire scherzosamente il fisioterapista: “Togli le mani dal culo di mia mamma!”. Provocazione riuscita e risate garantite da parte di tutti. In attesa del prossimo contenuto autoprodotto da parte della scatenata Naike, che come al solito nel suo prossimo post o video farà molto discutere. La verve e l’anticonformismo non le mancano, chissà quale sorpresa sarà pronta a tirare fuori…

