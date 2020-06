Pamela Prati, tramonto bollente sul balcone: costume perdifiato – FOTO

Pamela Prati, a 61 anni, incanta tutti pubblicando su Instagram una foto in cui indossa un bikini e sfoggiando un fisico mozzafiato. Ecco lo scatto.

61 anni e non sentirli. Pamela Prati dimostra, ancora una voltam conferma di avere uno dei fisici più belli in circolazione. Più passano gli anni e più la Prati lascia tutti senza parole facendo invidia anche alle ragazze più giovani. “Il tramonto è così meraviglioso che perfino il sole stesso lo osserva ogni giorno nei riflessi degli infiniti oceani”, scrive la showgirl nella didascalia che accompagna la foto in cui indossa un bikini rosso, a fascia, che esalta le sue curve assolutamente perfette.

Pamela Prati: stacco di coscia spettacolare

In un precedente post, Pamela Prati aveva già regalato tutta la sua bellezza ai fans. In una foto scattata sempre al tramonto, indossando un vestito rosso, la showgirl ha messo in mostra il suo spettacolare stacco di coscia.

Il fisico della showgirl non risente affatto del tempo che passa e i fans si chiedono spetto quale sia il suo segreto di eterna giovinezza. Pamela non ha mai negato di tenere molto al proprio corpo, di allenarsi e seguire un’alimentazione sana ed equilibrata. Il tempo, guardando le sue foto, le sta dando assolutamente ragione.

Nata in Sardegna, amante del mare, la Prati come tutte le persone innamorate del mare, si rigenera al mare come scrive lei stessa. “Meglio di un tramonto c’è solo un tramonto sul mare, con il sole che si riflette sull’acqua e ci regala un maestoso spettacolo di luci e colori”.