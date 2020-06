Sara Croce, lo scatto in leggings davanti allo specchio che accende i fan – FOTO

Sara Croce, “Madre Natura” e bonas di “Avanti un altro” su Instagram fa impazzire i suoi followers, foto semplice ma esplosiva

Sara Croce, la biondissima bonas di “Avanti un altro” sa come conquistare gli sguardi dei suoi tantissimi fan, affezionati della trasmissione condotta da Paolo Bonolis e non solo. Nei suoi scatti l’ex Madre Natura, classe 1998, è a dir poco esplosiva.

Si è fatta conoscere per le sue forme audaci e per il suo fisico statuario proprio in tv e anche sui social non perde occasione per metterlo in bella vista.

Giovane e avvenente, in una delle sue Instagram Stories, Sara Croce si è mostrata in tenuta sportiva, bellissima e con un fisico da urlo. Completo sportivo in rosa shocking, lunghi capelli raccolti in una perfetta coda che le cade lungo le spalle e sguardo intenso e seducente.

Una foto di ordinaria quotidianità che ha però acceso completamente i fan di Sara Croce. Il completino sportivo è attillatissimo e le sue forme sono molto più che evidenti. Il corpetto è cortissimo, il seno contenuto ma non abbastanza e il torace è in bella vista. Tutto perfetto, muscoli e tonicità a gogo per la Bonas.

Sara Croce, costume leopardato e lato B esplosivo

Visualizza questo post su Instagram 🏊‍♀️🐬💙 @kennyspalacios Un post condiviso da S A R A (@saracroce98) in data: 25 Mag 2020 alle ore 8:01 PDT

Sara Croce non è nuova a scatti che non passano inosservati. Spesso infiamma il web con foto davvero bollenti. L’ultimo suo post ha fatto viaggiare i sogni erotici dei suoi tantissimi fan. Scatto in costume al cardio-plasma.

Costume intero leopardato, profonda scollatura che lascia praticamente tutta la schiena scoperta e lato B che catalizza gli occhi di tutti sulle forme nella quali il costume si insinua. Sguardo rivolto chissà dove, posa di profilo e sullo sfondo, non troppo nitida, la piscina.

Capelli come sempre biondissimi sciolti sulla schiena e pieno di like e commenti. Sono oltre 200 mila i like collezionati da questa foto per non parlare poi dei commenti. Tutti di apprezzamento e ironica sui connotati molto ma molto evidenti della bionda classe 98.

Visualizza questo post su Instagram 💙 #oldphoto Un post condiviso da S A R A (@saracroce98) in data: 17 Mag 2020 alle ore 3:48 PDT

“Davvero guarda proprio un bel c… costume #restiamoadistanza 😂” scrive un utente, e così molti altri a fiume. Ecco che con questo e molti altri scatti bollenti, nel corso della quarantena, la modella non ha fatto sentire mai soli i suoi followers con la sua presenza via web.