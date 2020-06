Valentina Vignali senza vestiti: il selfie davanti allo specchio, una statua – FOTO

Valentina Vignali, atleta, modella ed influencer, ci regala tramite Instagram un momento della sua quotidianità mentre si allena a casa

Valentina Vignali, campionessa nello sport e campionessa di bellezza. La cestista di Rimini infatti non è conosciuta solo per le sue prodezze sul campo da basket ma anche per la sua carriera parallela di modella ed influencer.

Attivissima su Instagram, gestisce un doppio account: il suo personale, dove spesso ci ragala sia scatti sensuali mettendo in mostra le sue forme procaci, sia spezzoni della sua vita, insieme al fidanzato Lorenzo Orlandi o all’altro suo grande amore, lo sport. L’altro canale invece è Le torte della vignalona. Bella si ma anche brava e golosona. Valentina infatti ha anche una grande passione per i dolci. Con i migliaia di fan che la seguono condivide proprio tutto, anche le fatiche in cucina.

Valentina Vignali: bellezza e sacrificio

Oggi invece ci regala un’immagine inedita nelle sue Instagram Stories. Un’inquadratura frontale, la scenografia di una cameretta e lei in tutto il suo splendore come protagonista. Un bikini mozzafiato con top sportivo, una posa laterale che mette in evidenza la forma invidiabile da sportiva che Valentina possiede. Nello scatto infatti possiamo vedere con quanta dedizione si alleni. Ha indosso i pesi legati attorno alle caviglie, con una mano regge il telefono per fare il selfie allo specchio, nell’altra la vediamo invece sollevare un kettlebell che l’aiuti a scolpire i suoi muscoli d’atleta.

Bellezza e sacrificio per Valentina Vignali, ma gli sforzi danno sicuramente il risultato sperato. I fan? Tutti in estasi: “Stupenda la nostra Valentina”- scrive qualcuno. “Stai benissimo. Valentina è una delle poche che oltre ad essere bella e simpatica non se la tira… Romagnola Top” – commenta un altro. E poi: “Vale ti sfiderei ai tiri liberi…chi perde paga uno spritz.”

