Tragico schianto in moto: padre e figlia perdono la vita

Un uomo di 47 anni e la figlia di soli 11 sono morti nel pomeriggio di lunedì in un incidente tra due moto consumatosi nel territorio di Romano d’Ezzelino (Vicenza).

Uno schianto fatale in motocicletta, così hanno perso la vita un padre di 47 anni e la piccola figlia di 11. Il drammatico incidente si è consumato sulla strada provinciale 148 nel territorio di Romano d’Ezzelino, comune in provincia di Vicenza, nel pomeriggio di lunedì 1 giugno. Le due vittime si trovavano in sella alla moto del 47enne di rientro da una gita in montagna, quando per cause ancora da accertare, si sono scontrati con un’altra moto che procedeva nel senso di marcia opposto. Sul posto sono immediatamente sopraggiunti i soccorsi del Suem 118, ma per i due non c’è stato nulla da fare. Praticamente incolume il conducente della seconda motocicletta.

Leggi anche —> Omicidio in pieno giorno: ex carabiniere ucciso a colpi di pistola

Vicenza, tragico schianto in moto al rientro da una gita: padre 47enne e la figlia di 11 anni perdono la vita

Drammatico incidente nel pomeriggio di lunedì 1 giugno in provincia di Vicenza. Nello scontro che ha coinvolto due motociclette, un uomo di 47 anni, Filippo Bonin e la figlia Gloria di 11, hanno perso la vita. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, riportata da Il Giornale di Vicenza, padre e figlia si trovavano sulla provinciale 148 nel territorio di Romano d’Ezzelino di rientro da una gita in montagna. Improvvisamente la Bmw guidata da Bonin si sarebbe scontrata con un’altra moto, una Kawasaki. Impatto fatale per i due che sbalzati dal mezzo sarebbero morti praticamente sul colpo. Illeso il conducente della Kawasaki. Sul posto è intervenuto il personale medico del Suem 118 che non ha potuto fare altro che constatare il decesso del 47enne e della figlia.

Intervenuti anche i carabinieri di Bassano del Grappa che hanno provveduto ai rilievi per accertare l’esatta dinamica del tragico incidente. Stando ad una prima ricostruzione, riporta Il Giornale di Vicenza, a causare il sinistro potrebbe essere stato un sorpasso avventato effettuato dal motociclista a bordo della Kawasaki che sopraggiungeva nel senso di marcia opposto alla Bmw. La Procura della Repubblica di Vicenza ha aperto un fascicolo per omicidio stradale.

Leggi anche —> Muore in un incidente: passante carica su Facebook video dei suoi ultimi istanti di vita

Bonin e la figlia, scrive Il Giornale di Vicenza, stavano rientrando a casa a Molina di Malo dove ad attenderli c’erano la moglie del 47enne e l’altro figlio di 18 anni dei due coniugi.