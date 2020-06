Il web è terreno di bufale e fake news incontrollate. Alcune di queste riguardano anche il binomio 5G Coronavirus. Perché non bisogna affatto crederci.

Negli ultimi tempi circolano delle assurde voci sul presunto legame 5G Coronavirus, tali da scatenare addirittura alcuni fenomeni di isteria di massa. Non di rado infatti è capitato di apprendere di sofisticate antenne cablate per la ricezione della quinta generazione di telefonia mobile andate distrutte da vandali impauriti che queste potessero veicolare in qualche modo il virus.

Roba che per chiunque abbia avuto una adeguata istruzione non sta né in cielo né in terra. Il 5G è la quinta generazione di tecnologia di comunicazione mobile, che riesce a funzionare modulando il segnale, a differenza del 4G che funziona per celle. Quest’ultimo utilizza le frequenze comprese tra 800 MHz e 2,6 GHz. Invece il 5g funzionerà su tre bande distinte: quella a 700 MHz, quella compresa tra 3600 e 3800 MHz e infine la 26 GHz. Ed è bene dire che, in merito all’eventuale rischio di emissione di radiazioni, questo è minore quanto più è alta la frequenza. Ovviamente il tutto è sottoposto ad apposite e precise regolamentazione da parte delle normative UE, a seguito di approfonditi studi scientifici.

5G Coronavirus, non esiste alcun legame: la prova inconfutabile

In Italia vigono i livelli di protezione più alti. Sul legame 5G Coronavirus, purtroppo influisce molto l’utilizzo distorto dei social network in particolare. Dove è molto facile che una fake news prenda piede e diventi virale. Ministero della Salute ed Istituto Superiore di Sanità hanno già smentito il tutto, parlando di assenza di prove che evidenzino tale legame. E come detto, il 5G opererà a frequenze molto, molto alte. E più le stesse sono elevate, minore sarà la capacità di penetrare nei tessuti e nella pelle umana, Questo significa che non si prevedono effetti collaterali nell’esposizione a tali onde radio. Inoltre i complottisti sono convinti che il Covid sia deflagrato in Italia a seguito della installazione delle antenne del 5G.

Ma in Iran, dove tale tecnologia è del tutto assente ed in pratica il 5G non esiste, c’è comunque un elevatissimo numero di casi. E già questo da solo basta a smontare questa credenza.