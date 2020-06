Al Bano torna a parlare di lei: “E’ stato terrificante…”

Al Bano, attore, cantante protagonista di numerosi Sanremo è tornato a parlare della sua vita privata. Parole di conforto per lui

Al Bano Carrisi supera la crisi legata all’emergenza coronavirus, ma non dimentica i momenti strazianti che il suo cuore conserva ormai da tanto tempo.

Il nativo di Cellino San Marco racconta l’esperienza negativa che ha segnato la sua vita e ostacolato il suo percorso verso il successo. Ospite negli studi del palinsesto Rai, il protagonista di Sanremo, autore di grandi performances con la sua prima amata Romina Power si è detto commosso.

Al Bano si è raccontato a cuore aperto, ricostruendo il sogno di cantante divenuto realtà. Al Bano aveva costruito il suo successo a Milano. La mansione di cameriere era adatta come principio di coltivare una passione. Ai consigli di vendere la droga per aumentare i guadagni non ha desistito ed è riuscito a mantenere la sobrietà all’interno del suo nobile animo.

Infine il capitolo Yilenia, osservata speciale che ancora oggi Al Bano racconta come rammarico e delusione più grande della sua vita. “In qui momenti avevo perso la fede in Dio” – racconta sconfortato Al Bano. A tal proposito il giornalista Pierluigi Diaco, presente in trasmissione rincuora l’artista pugliese dedicandogli il brano musicale Il Conforto operato in duetto da Tiziano Ferro e Carmen Consoli.

Le rivelazioni di Yari sulla sorella Yilenia

Uno dei componenti della famiglia Carrisi più legati ad Yilenia è Yari. Il primogenito, anche in qualità di fratello maggiore era il punto di riferimento principale per la misteriosa sorella. Il legame indissolubile che lo contraddistingueva dagli altri fratelli viene raccontato da Yari con le lacrime agli occhi. Occhi che disegnano una ragazza, quale Yilenia, dal doppio volto. Il fratello parla in un’intervista della sua forte metemorfosi ed evidenzia come in breve tempo si è passati da un volto decisamente felice e sorridente ad uno cupo e e triste.

Yari al pari dei genitori, in particolar modo della madre Romina è stato uno dei protagonisti del viaggio alla ricerca di Yilenia. “Non ho mai smesso di cercarla” – dice emozionato e certo del fatto che lei potesse essere ancora viva.

La sua vita è stata piena di momenti passati a collezionare informazioni utili per il ritrovamento di Yilenia.