Belen Rodriguez parla ai follower: ”Non mi sento bene”

Belen Rodriguez ha pubblicato una storia su Instagram in cui ha svelato ai suoi fan il suo malessere.

Belen Rodriguez è amatissima dagli italiani. La showgirl ha raggiunto subito diventando testimonial di numerosissime grandi firme nel campo dell’intimo. Anno dopo anno l’argentina ha conquistato sempre più spazio ed è diventata anche una conduttrice e presentatrice di assoluto livello. Belen ha avuto anche tantissime storie d’amore: è stata legata a Marco Borriello, Fabrizio Corona e Stefano De Martino. Con quest’ultimo la showgirl ha avuto anche un figlio: i due sono ritornati insieme nel 2019 dopo essersi lasciati nel 2015. La coppia sta vivendo, tuttavia, una nuova crisi.

Belen comunica le sue condizioni di salute ai fan

Belen Rodriguez è molto seguita sui social network: il suo account Instagram vanta 9,5 milioni di follower. L’argentina ama condividere scatti della sua vita quotidiana, ma anche foto bollenti mettendo in risalto il suo corpo da urlo. Questo pomeriggio, però, la bellissima showgirl ha letteralmente allarmato i fan. La Rodriguez ha pubblicato una storia su Instagram per pubblicizzare un prodotto ma anche spiegato ai follower di non sentirsi bene. “Allora, prima di tutto chiedo scusa perché sto un po’ malaticcia. Sono andata a mangiare ieri e ho mangiato qualcosa che non andava. Non mi sento proprio..in formissima”. La speranza di tutti i seguaci è che non sia nulla di grave.

Belen, oltre a pubblicizzare prodotti e a mostrare il suo fisico mostruoso, ama condividere i suoi momenti con il figlio Santiago.