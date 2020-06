Belen Rodriguez e Stefano, quel silenzio assordante – FOTO

Belen Rodriguez e Stefano De Martino, una storia d’amore tra alti e bassi. I due si sono forse presi un momento di pausa?

Da qualche giorno le cose stanno andando nel verso giusto. La coppia più invidiata delle televisione sta passando l’ennesimo periodo di crisi e questa volta sembra che Stefano sia tornato in patria. Dopo la quarantena Belen e Stefano hanno voluto prendersi un momento di pausa? I loro fan sono molto curiosi ma dai loro profili Instagram non esce fuori la verità.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Isabella Ferrari davanti allo specchio , gli anni per lei non passano -Foto

Belen e Stefano, cosa è successo tra i due

La coppia rimane in silenzio e non si espone al pubblico che invece ha fame di sapere. Belen e Stefano per il momento sono separati, lei a Milano a lavoro e lui nella sua bella Napoli e si gode un po’ di relax tra un pensiero e l’altro. Nessun segnale da parte della showgirl che possa alludere alla loro storia d’amore, al contrario il ballerino di Amici ha pubblicato un paio di foto che hanno fatto preoccupare il web.

Visualizza questo post su Instagram #BlackOutTuesday Un post condiviso da Stefano De Martino (@stefanodemartino) in data: 2 Giu 2020 alle ore 1:10 PDT

E’ buio totale nella testa di Stefano. “Torna da tua moglie e da tuo figlio invece di stare a Napoli”, “Secondo me rispecchia il suo stato d’animo di questi giorni”, “Belen è vita e tu se la perdi ti spegni”. Sono alcuni dei messaggi che i fan hanno inviato al ballerino, preoccupati per quello che sta accadendo alla coppia.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Justine Mattera presa di mira: “Non sei la donna che avremmo voluto vedere”- FOTO

Visualizza questo post su Instagram Claro que si!!!!! Lo quiero!!!!! 🧡🧡🧡 Un post condiviso da 𝑩𝒆𝒍𝒆𝒏 (@belenrodriguezreal) in data: 1 Giu 2020 alle ore 12:11 PDT

Per adesso la showgirl argentina ha occhi solo per il figlio Santiago con cui trascorre le sue giornate. Gli italiani hanno cliccato il pulsante play dopo la quarantena, Belen e Stefano sono rimasti in standby.