Investita da auto pirata muore dopo giorni di agonia: rintracciato il responsabile

La donna investita da un’auto pirata a Cagliari lunedì mattina è deceduta durante la scorsa notte dopo tre giorni di agonia. Denunciato un uomo di 87 anni.

Non ce l’ha fatta la donna di 51 anni che si trovava ricoverata presso l’ospedale Brotzu di Cagliari dopo essere stata travolta da un’auto nella mattinata di lunedì. La 51enne di Capoterra, in provincia di Cagliari, è stata investita mentre si recava a lavoro sulle strisce pedonali in via della Pineta nel capoluogo sardo. Trasportata immediatamente in ospedale in condizioni disperate, i medici hanno fatto di tutto per salvarla, ma purtroppo questa notte è deceduta. La polizia subito dopo l’incidente ha fatto scattare le indagini per rintracciare il conducente dell’auto pirata che è stato individuato nelle scorse ore. Si tratta di un uomo di 87 anni denunciato per omissione di soccorso e per il quale scatterà l’accusa di omicidio stradale.

Leggi anche —> Scomparsa Maddie McCann: dalle indagini all’ultima svolta nel caso

Cagliari, donna investita da auto pirata muore dopo tre giorni di agonia: denunciato 87enne

Durante la scorsa notte, tra mercoledì 3 e giovedì 4 giugno, è deceduta Maria Consolata Bartocci, la donna ricoverata da tre giorni in ospedale a Cagliari dopo essere stata investita da un’auto pirata. La 51enne di Capoterra, come riporta la stampa locale e l’agenzia Ansa, era stata travolta mentre andava a lavoro sulle strisce pedonali in via della Pineta a Cagliari lunedì mattina. I soccorsi sopraggiunti sul luogo dell’incidente avevano trasportato d’urgenza la 51enne presso all’ospedale Brotzu del capoluogo sardo in gravi condizioni.

I medici del nosocomio l’avevano sottoposta ad un intervento chirurgico ed hanno provato in tutti i modi a tenerla in vita. Purtroppo nelle scorse ore, le sue condizioni sono peggiorate e nella notte è deceduta per le gravi ferite riportate.

La polizia municipale, che aveva fatto subito scattare la caccia all’uomo, ha rintracciato il conducente dell’auto pirata il giorno dopo. Si tratta di un uomo di 87 anni di Cagliari che dopo aver investito la donna si era dato alla fuga. L’87enne è stato denunciato per omissione di soccorso, ma a breve scatterà per lui anche l’accusa di omicidio stradale.

Leggi anche —> Muore precipitando nel vano dell’ascensore: indagano i carabinieri

L’auto coinvolta nel drammatico sinistro è stata posta sotto sequestro dagli agenti della polizia municipale che stanno cercando di ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Al vaglio degli inquirenti ci sono anche i filmati delle telecamere di sorveglianza poste nella zona dove si è consumato l’incidente.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.