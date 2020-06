Caterina Balivo tutta scosciata, i complimenti si sprecano – FOTO

Caterina Balivo è una delle conduttrici italiane più amate: l’ultimo scatto su Instagram ha mandato i fan in visibilio.

Caterina Balivo è una delle conduttrici italiane più note e amate dai telespettatori. La nativa di Napoli, dopo un inizio da modella, ha intrapreso la carriera da conduttrice ed è diventata un punto di riferimento per la Rai. Il suo programma ‘Vieni da me’ ha ottenuto un grande successo ma dopo 350 puntate la 40enne ha annunciato la sua volontà di dedicarsi ad altri progetti. Caterina è molto seguita sui social network: il suo account Instagram vanta 1,4 milioni di follower. La Balivo pubblica scatti molto belli ma qualche ora fa ha deciso di superarsi: la sua foto ha lasciato tutti a bocca aperta.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Belen Rodriguez parla ai follower: “Non mi sento bene”

Caterina Balivo infiamma il web con un super scatto

Caterina Balivo ha postato uno scatto mettendo in primo piano delle gambe invidiabili. La conduttrice mostra il suo splendido sorriso e una sensualità da urlo. Il post è accompagnato da una didascalia divertente. “E alla fine ha vinto la crêpes al cioccolato per GA, gelato all’amarena per me e alla fragola, in vaschetta, per Cora (così lo mangerà domani, perché adesso dorme beata. Voi cosa fate ragazzi? Vi auguro una buona serata”. Il post ha conquistato in pochissimo tempo quasi 9mila likes.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Stefano De Martino e Belen Rodriguez in crisi, spunta storia enigmatica

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

La foto ha infiammato il web. Gli utenti stanno commentando con entusiasmo il post della Balivo. “Che stacco di coscia Caterina”, ha scritto un follower.