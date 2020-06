Covid19, il virus è già mutato. Isolato in un tampone a Brescia

Covid19, arrivano notizie certe e supportate da dati scientifici che il virus sia già mutato. Isolato in un tampone a Brescia

Arnaldo Caruso, il presidente della Società italiana di virologia informa che il virus è stato isolato in un tampone a Brescia presentando “mutazioni significative”.

Se confrontato ai campioni di Sars-CoV-2 presi in esame nei mesi scorsi durante il picco di epidemia di Covid-19, il virus attuale ha una natura “estremamente meno aggressiva” e anche “geneticamente molto diversa”.

Il coronavirus mutato è stato preso da un tampone che presentava una carica virale altissima. Tuttavia proveniva da un paziente assolutamente asintomatico. L’esame di laboratorio ha inoltre messo in luce un altro fattore determinante. Al Sars-CoV-2 nella sua forma più aggressiva bastava2-3 giorni per sterminare tutte le cellule bersaglio in vitro. Alla nuova variante isolata a Brescia ne servono 6 solo per iniziare ad attaccarle.

Covid19: virus mutato, strada aperta per il vaccino

Pare quindi che abbiamo a che fare con un virus nuovo nella patogenicità e anche nell’aspetto. Il virus mutato è stato individuato nei laboratori di Microbiologia dell’Asst Spedali Civili di Brescia. Arnaldo Caruso precisa: “Prima di divulgare la notizia aspettavamo di confrontarci con i colleghi più esperti in questo campo. Dopo averlo fatto finalmente possiamo dire di avere ottenuto una sequenza completa fortemente attendibile”.

Lo studio sta per essere pubblicato su una rivista scientifica internazionale. Chiunque però abbia interesse a saperne di più ha via libera nel contattare direttamente il professore Caruso e la sua equipe che si dimostrano assolutamente certi e disponibili. “La vera notizia è sapere che esistono varianti più deboli di Sars-CoV-2 . Ciò potrà anche aprire la strada alla messa a punto di vaccini attenuati contro Covid-19”. – ha dichiarato inoltre il presidente della Società italiana di virologia.

