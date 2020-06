Dl scuola, il governo incassa la fiducia alla Camera

Il governo ha ottenuto oggi la fiducia alla Camera sul decreto legge sulla scuola

Tra le principali misure del decreto legge sulla scuola ci sono: il concorso per l’assunzione degli insegnanti precari con una prova scritta, che si terra in autunno, e quando la situazione sanitaria lo consentirà, il ritorno dei giudizi al posto dei voti nella scuola primaria, maggiori tutele per gli studenti con disabilità, poteri speciali ai sindaci per gli interventi di edilizia scolastica. Sul Dl scuola il governo ha ottenuto l’ok alla Camera e domani ci sarà il voto finale a Montecitorio. In seguito sarà inviato al Quirinale e ci sarà infine la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale entro domenica, termine ultimo per la conversione in legge del decreto del governo. Nel Dl c’è la cornice normativa per gli esami di maturità e quelli di terza media in questo periodo di Covid-19, cornice normativa da cui discendono le disposizioni operative di Lucia Azzolina, ministro dell’Istruzione.

Il concorsone della scuola per assumere 32 mila precari

Il principale ostacolo politico che ha spaccato la maggioranza nel corso dell’iter parlamentare è stato quello del concorsone per assumere 32 mila insegnanti precari. La soluzione a cui si è giunti è stata di prevedere un concorso con una prova scritta (non a crocette), da svolgersi quando la situazione coronavirus lo consentirà. A chi vincerà il concorso, che sarà immesso in ruolo nell’anno scolastico 2021/2022, che rientra nella quota dei posti destinati alla procedura dell’anno scolastico 2020-2021, sarà riconosciuta la decorrenza giuridica del rapporto di lavoro dall’1 settembre 2020. Per l’inizio dell’anno scolastico 2020/2021, i docenti saranno ingaggiati dalle graduatorie provinciali e assunti con contratto a tempo determinato. Dall’anno prossimo torneranno i giudizi al posto dei voti.

Gli studenti privatisti dovranno fare l’esame di maturità nella sessione suppletiva del mese di settembre e aspettando di ottenere il diploma potranno partecipare alle prove di ammissione per le Università.