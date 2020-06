Elisabetta Canalis, il costume tigrato da impazzire: “Sei come il vino..” – FOTO

Elisabetta Canalis fa impazzire letteralmente i fan con il suo ultimo scatto in spiaggia. L’ex velina in formissima e con un fisico da paura

Visualizza questo post su Instagram 🐆 Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_) in data: 3 Giu 2020 alle ore 12:38 PDT

È già pronta all’estate e alla prova costume Elisabetta Canalis che si mostra su Instagram più bella che mai. L’ex velina che ormai vive da anni in America, insieme a suo marito Brian Perri, nonostante la lontananza, non lascia mai soli i suoi fan italiani.

Lo ha fatto durante tutta la quarantena e lo continua a fare anche ora che le maglie delle restrizioni si sono allentate. Fisico statuario, pose sexy ma mai volgari e uno sguardo che incanta. Elisabetta Canalis si trova sula spiaggia di Hermosa Beach, in California, e foggia un costume tigrato da impazzire.

Bikini succinto, ma non troppo, che mette in risalto le forme e che esalta tutto il suo splendore. È appoggiata sotto le travi di uno dei classici ponti che si costruiscono sul mare da quelle parti, sullo sfondo il mare cristallino appunto, e una distesa di sabbia quasi oro che l’accoglie.

La prova costume della show girl italiana è più che superata ed è decisamente mozzafiato. Un pieno di like, quasi 65 mila sotto lo scatto e tantissimi commenti di apprezzamento per la sua forma fisica smalliante.

Uno dei suoi fan ha addirittura scritto: “Buonasera, sempre al top, sei come il vino ❤️” proprio a significare che il passare degli anni non contano per Elisabetta che si mostra sempre più bella, proprio come il vino che più invecchia e più è buono.

Elisabetta Canalis, fisico da urlo tra prove costume ed intimo

Visualizza questo post su Instagram Stretching or strengthening?? Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_) in data: 23 Mag 2020 alle ore 10:59 PDT

Ed è proprio vero che più il tempo passa e più Elisabetta Canalis si migliora. Negli ultimi tempi, infatti, ha mostrato tutte le sue doti su Instagram. Non solo bellezza ma anche simpatia, professionalità e atleticità.

Diversi sono i momenti che ha condiviso sui social in cui si allena, senza poi contare uno dei suoi ultimi scatti in cui si mostra in una spaccata laterale in piedi che ha lasciato tutti di stucco.

Ma non sono mancati altri scatti in costume sulle spiagge della California per l’ex velina. Come lei stessa ha scritto ha iniziato a testare i primi sprazzi d’estate. Bikini nero a triangoli, attillato dal quale il seno sembra quasi incontenibile e cappellino con visiera. È bastato questo per mandare in visibilio i fan di Elisabetta.

Visualizza questo post su Instagram A lil taste of Summer Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_) in data: 15 Mag 2020 alle ore 2:22 PDT

Senza poi contare gli scatti in piscina ma anche qualche foto in intimo, sensuale e affascinante.Insomma ogni volta Elisabetta Canalis non manca di stupire i suoi fan e lasciarli sempre di stucco.