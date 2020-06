Eva Henger tutta sudata in sauna è uscita.. di seno – FOTO

Eva Henger continua a pubblicare contenuti altamente bollenti su Instagram: la star ungherese mette in mostra un corpo da sballo.

Eva Henger continua ad infiammare i social. La star ungherese, seguita da 929mila follower su Instagram, pubblica ogni giorno contenuti piccanti. I fan sono in delirio: nonostante i 47 anni, la nativa di Győr ha un fisico da far invidia alle ventenni. Dopo un passato da attrice in film a luci rosse, Eva ha iniziato a lavorare come opinionista per programmi importanti come ‘Live, non è la D’Urso’ e ‘Domenica Cinque’. Qualche ora fa la Henger ha pubblicato una foto bollente infiammando letteralmente il web.

Eva Henger, incidente hot su Instagram

L’attrice ha pubblicato una foto scottante su Instagram: in sauna, le gambe e il lato B sono in primissimo piano mentre metà seno esce al di fuori del costume. Il post è accompagnato da una filastrocca famosissima. “Tanta gente non lo sa e dunque non se ne cruccia: la vita la butta via e mangia soltanto la buccia“. I commenti si sprecano: “Sei la perfezione”, “Una donna elegante, sublima e fascinosa”. Lo scatto ha raggiunto in pochissime ore quasi ventimila likes.

Eva sta postando foto super bollenti: l’ex attrice è in forma e sta mostrando a tutti il suo corpo marmoreo.