Georgina Rodriguez, forma smagliante e lato B da favola – FOTO

Georgina Rodriguez maniaca della forma fisica come il suo Cristiano Ronaldo: le curve della modella argentina sono esagerate

Dall’arrivo in Italia di Cristiano Ronaldo con la maglia della Juventus abbiamo imparato a conoscere piuttosto bene anche la sua compagna, Georgina Rodriguez. La fotomodella argentina non passa certamente inosservata viste le sue forme a dir poco generose. Forme che lei cura e modella con una grande attenzione all’attività fisica, passione condivisa questa con CR7. Nel corso del lockdown abbiamo visto la coppia allenarsi insieme in più di un’occasione. Adesso, il fuoriclasse lusitano si prepara a tornare in campo con i bianconeri, per provare a condurli verso la vittoria in campionato e non solo. D’altro canto, anche Georgina continua ad allenarsi. E i risultati si vedono, altroché.

Georgina Rodriguez, scatti su Instagram da infarto

In uno degli ultimi scatti, Georgina si immortala, come suo solito in verità, in palestra, mettendo in mostra il frutto del suo lavoro. Attenzione che verte, logicamente, sul lato B come sempre esplosivo, fasciato in leggings molto attillati. E non è finita qui.

Georgina, come si può vedere in quest’altro post, ha festeggiato di recente la sua apparizione in prima pagina sulla versione portoghese della rivista Women’s Health. Una rivista che verte molto sulla salute e sull’attività fisica. E anche in questo caso lady CR7 mette in mostra, a maggior ragione, delle curve semplicemente sensazionali, davanti alle quali non si può che restare ammaliati. Viene da chiedersi a che spettacolo assisteremo tra qualche settimana, quando potremo ammirarla in costume…

