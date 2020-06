Juventus, tragica ripartenza: si spacca il grande big

Infortunio Higuain, Juventus nei guai: si ferma l’attaccante argentino, alle prese con un problema fisico, ecco le ultime notizie

La Juventus si prepara al ritorno in campo per provare a concludere nel migliore dei modi la stagione sui tre fronti. Bianconeri che devono difendere un punto di vantaggio in campionato in classifica sulla Lazio, attesi ad agosto dalla Champions League (con l’ottavo di finale di ritorno contro il Lione partendo da 0-1) e che saranno probabilmente i primi a riscendere in campo insieme al Milan nella semifinale di ritorno di Coppa Italia. Si attende solo l’ufficialità, la gara dovrebbe disputarsi venerdì 12 giugno alle ore 20.45. Ma Maurizio Sarri rischia di dover fare a meno di una pedina piuttosto importante, ossia Gonzalo Higuain.

Infortunio Higuain, il comunicato ufficiale della Juventus

Si apprende infatti che il bomber argentino, l’ultimo tra i suoi compagni a rientrare in Italia per gli allenamenti dopo il lockdown, ha avuto quest’oggi un problema muscolare. Ecco il comunicato ufficiale diramato in merito dalla Juventus: “Nel corso della seduta di allenamento odierna, Gonzalo Higuain ha accusato un risentimento muscolare alla regione posteriore della coscia destra. Gli esami eseguiti al J|Medical hanno escluso lesioni. Le sue condizioni verranno monitorate nei prossimi giorni”

Non si tratta dunque di uno stop particolarmente serio per il giocatore, ma Sarri dovrà iniziare a pensare a una soluzione alternativa per l’attacco nella gara in programma con i rossoneri. Con soli otto giorni a disposizione, le possibilità di vedere in campo il ‘Pipita’ almeno contro il Milan (si riparte dall’1-1 di febbraio, bianconeri a caccia della finale il 17 giugno) si riducono.

