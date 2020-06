La Giornata mondiale dell’ambiente, 5 giugno: biodiversità a rischio

La Giornata mondiale dell’ambiente avrà luogo domani, 5 giugno. Il tema di quest’anno pone l’accento sull’importanza della biodiversità

La Giornata mondiale dell’ambiente si svolge ogni anno il 5 giugno. È il veicolo principale delle “Nazioni Unite” per incoraggiare la consapevolezza e l’azione per proteggere il nostro ambiente. La Giornata mondiale dell’ambiente è diventata una piattaforma globale di sensibilizzazione pubblica, con oltre 143 paesi che partecipano ogni anno. Organizzata per la prima volta nel 1974, è stata un’importante campagna per questioni ambientali che vanno dall’inquinamento marino, alla crescita eccessiva umana e alla sensibilizzazione sul riscaldamento globale, il consumo sostenibile e il crimine della fauna selvatica.

Il tema per il 2020 è Time for Nature basato sulla biodiversità. Eventi recenti, dagli incendi boschivi in ​​Brasile, negli Stati Uniti e in Australia alle infestazioni di locuste in tutta l’Africa orientale, senza dimenticare una pandemia globale, dimostrano l’interdipendenza tra gli esseri umani e l’ecosistema in cui esistono.

La natura provvede al 100% al nostro sostentamento: ciò che mangiamo, l’aria che respiriamo, l’acqua che beviamo… Nonostante tutti i benefici che essa ci offre, continuiamo a maltrattarla.

Giornata mondiale dell’Ambiente: il 2020 è un anno di urgenza e azione

La Giornata Mondiale dell’ambiente è l’appuntamento di punta delle Nazioni Unite per promuovere la consapevolezza e l’azione a livello mondiale. E’ un mezzo per la divulgazione pubblica ambientale ed è celebrato da milioni di persone.

Il 2020 è un anno di urgenza e azione per affrontare la crisi che si trova ad affrontare la natura; è anche un’opportunità per integrare più pienamente le soluzioni basate sull’ azione globale per il clima. Inger Andersen, direttore esecutivo dell’UNEP ha detto: “Ogni anno, la Giornata mondiale dell’ambiente è un’opportunità forte per accelerare, amplificare e coinvolgere persone, comunità e governi in tutto il mondo per agire sulle sfide ambientali critiche che il pianeta deve affrontare.”

L’emergere del COVID-19 ha sottolineato il fatto che, quando distruggiamo la biodiversità, distruggiamo il sistema che supporta la vita umana.

