La mappa regione per regione dell’epidemia: dati al 4 giugno

Il Dipartimento della Protezione Civile ha pubblicato sul proprio sito il nuovo bollettino e della mappa regione per regione aggiornata sull’epidemia da coronavirus diffusasi in Italia.

Come di consueto nel pomeriggio di oggi è arrivato l’aggiornamento sullo stato dell’epidemia da coronavirus diffusasi in Italia. Stando al comunicato stampa del Dipartimento della Protezione Civile, nelle ultime 24 ore si sono registrati nuovi 177 casi di contagio che hanno fatto salire il bilancio complessivo dall’inizio dell’emergenza. In calo, invece, i positivi attuali ed i pazienti ricoverati nelle terapie intensive che hanno allentato ancor di più la pressione sugli ospedali. Purtroppo crescono ancora i decessi, che in Italia hanno superato la soglia delle 33mila vittime.

Covid-19 Italia, la mappa dell’epidemia regione per regione: bilancio al 4 giugno, poco meno di 200 nuovi casi

Sono ancora in calo i numeri dell’epidemia da coronavirus in Italia, come ormai da settimane. Numeri che hanno permesso l’abolizione del divieto degli spostamenti tra le regioni, ripresi ieri. Stando al nuovo bollettino diffuso nel pomeriggio dalla Protezione Civile, i casi di contagio totali sono saliti a 234.013 con un incremento da ieri di 177 unità. Di questi sono 38.429 gli attualmente positivi che hanno registrato una nuova decrescita (-868). In calo sono anche i pazienti più gravi ricoverati in terapia intensiva: ad oggi 338, ossia 15 in meno della giornata di ieri. Altro dato positivo è l’aumento delle persone guarite, 957 in più di ieri che hanno portato il totale dall’inizio dell’emergenza a 161.895.

Infine, come si evince dal comunicato, si aggrava il bilancio delle vittime giunto a 33.689 con 88 nuovi decessi nelle ultime 24 ore.

La mappa dei contagi da Covid-19 regione per regione, secondo i dati forniti sul sito del Dipartimento della Protezione Civile, aggiornata ad oggi, giovedì 4 giugno.

REGIONE – CONTAGI COMPLESSIVI – DECESSI – GUARITI

– Lombardia 89.526 – 16.201 – 53.101;

– Piemonte – 30.758 – 3.910 – 22.292;

– Emilia Romagna – 27.860 – 4.154 – 21.018;

– Veneto – 19.168 – 1.934 – 15.915;

– Toscana – 10.122 – 1.059 – 8.180;

– Liguria – 9.772 – 1.479 – 7.899;

– Lazio – 7.764 – 750 – 4.260;

– Marche – 6.738 – 988 – 4.447;

– Campania – 4.822 – 420 – 3.572;

– Puglia – 4.503 – 514 – 3.022;

– Trento – 4.433 – 464 – 3.762;

– Sicilia – 3.447 – 276 – 2.292;

– Friuli Venezia Giulia – 3.279 – 336 – 2.730;

– Abruzzo – 3.255 – 415 – 2.136;

– Bolzano – 2.598 – 292 – 2.194;

– Umbria – 1.431 – 76 – 1.324;

– Sardegna – 1.357 – 131 – 1.118;

– Valle d’Aosta – 1.187 – 143 – 1.034;

– Calabria – 1.158 – 97 – 959;

– Molise – 436 – 23 – 288;

– Basilicata – 399 – 27 –352.

Secondo la nuova mappa non sono stati segnalati nuovi casi di contagio a Bolzano e Trento ed in sette regioni italiane. Nessun decesso nelle ultime 24 ore in Friuli Venezia Giulia, Umbria, Sardegna, Valle d’Aosta, Calabria e Basilicata.

