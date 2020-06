Lei è la bellissima Alison Parker, la ‘figlia dell’ambasciatore’ de ‘La Casa di Carta’. Nella realtà è Maria Pedraza ed appare così.

Visualizza questo post su Instagram 🌙✨🌙 Un post condiviso da María Pedraza (@mariapedraza_) in data: 3 Giu 2020 alle ore 4:05 PDT

L’abbiamo conosciuta tutti grazie a ‘La Casa di Carta’, e Maria Pedraza, che nel celebre telefilm cult di Netflix interpretava la parte di Alison Parker. Il conturbante ostaggio che riesce a mettere in difficoltà più di un sequestratore. E se lei è bella sul piccolo schermo, lo è altrettanto – se non di più – anche nella vita reale.

La stessa Maria ce ne dà la dimostrazione attraverso una serie di immagini di quelle da fare girare la testa. In alcuni post c’è solo il suo sguardo in primo piano, capace di incantare grazie a quegli occhi chiari bellissimi. In altri ancora la Pedraza fa sfoggio del suo fisico perfetto e delle forme desiderabilissime di cui è dotata. Nella vita reale lei fa coppia fissa con ‘Denver’. Infatti ha conosciuto l’attore spagnolo Jaime Lorente proprio sul set de ‘La Casa di Carta’, e da lì è nata la loro relazione che va avanti dal 2018. Per quanto riguarda lei, la Pedraza è nata il 26 gennaio 1996 a Madrid. Oltre a fare l’attrice si destreggia anche come ballerina.

Maria Pedraza, chi è la bellissima Alison Parker de ‘La Casa di Carta’

Visualizza questo post su Instagram (🦦) Un post condiviso da María Pedraza (@mariapedraza_) in data: 28 Mag 2020 alle ore 8:08 PDT

La sua carriera comincia proprio grazie ad Instagram, con il regista Esteban Crespo che la contatta per il suo film ‘Amar’ dopo avere notato il suo profilo social. Prende parte anche ad ‘Elite’, un’altra serie televisiva esclusiva Netflix. Alla quale fa seguito anche ‘Toy Boy’. Assieme a ‘La Casa di Carta’, nel 2017, recita poi nella miniserie ‘Si Fueras Tu’.

