Walter Ricciardi sul futuro: “Bisogna farsi trovare pronti…”

Il medico consulente del Ministero della Salute, Walter Ricciardi spiega la stuazione futura legata all’emergenza, sottolineando la prontezza in caso di ricaduta

Walter Ricciardi, consulente medico del Ministero della Salute è intervenuto sulle pagine de Il Messaggero per fare il punto della situazione sull’emergenza Covid-19.

Il rappresentante italiano, membro del consiglio internazionale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità mette in guardia la popolazione sulla vicenda coronavirus in continua evoluzione. Il nemico non è ancora stato soppresso. Potremmo assaporare da un momento all’altro una nuova improvvisa ondata di contagi.

L’alta carica virale del Sars-Cov-2 non ha subito alcuna mutazione genetica ed è rimasta tale. L’opinione espressa in questi giorni è distribuita in due categorie di medici. Quelli che operano in prima linea e in corsia e coloro i quali hanno la funzione di curare direttamente le organizzazioni dei sistemi sanitari principali.

Riaprire gli stadi al pubblico ad esempio può essere fattibile solo in alcune regioni, ma gestire fiumi di migliaia di appassionati non sarà per nulla facile. “Quindi meglio continuare sullo stato di chiusura almeno per il momento” – chiosa Walter Ricciardi.

Walter Ricciardi si sbilancia sul futuro

In ottica coronavirus ancor presente in maniera aggressiva nel nostro Paese, Walter Ricciardi denuncia l’inadeguatezza degli ospedali. “9 nosocomi anti-Covid su 10 non sono ancora in grado di gestire la pandemia”. Parole forti quelle del rappresentante ai massimi livelli della sanità nazionale che conferma le notevoli possibilità di investimento da parte del governo per gestire un ritorno del nemico.

“I soldi ci sono” ma il ritardo di far partire i bandi per la costruzione di materiale sanitario efficiente entro la fine dell’estate è inaccettabile. I tempi della burocrazia in Italia sono lunghi, ma in autunno non basterà basarsi sull’esperienza già vissuta.

Tutti ci auguriamo in primis che il Covid-19 non faccia mai più ritorno. “Non immagino i tanti ospedali al Sud Italia” sulla precarietà di posti letto in terapia intensiva e subintensiva.

“Occorre non interrompere l’attività sanitaria ordinaria ed essere tempestivi nel trasferire il paziente nella struttura anti-Covid” senza incappare nell’errore di dover smantellare tutto, conclude sicuro Walter Ricciardi.

