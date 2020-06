Mercedesz Henger, la figlia di Eva in spiaggia tra i nudisti – FOTO

Mercedesz Henger si concede una vacanza insieme al suo fidanzato per festeggiare il compleanno di lui. Entrambi senza veli o quasi

Bagno di coppia davvero bollente per Mercedesz Henger e il suo fidanzato Lucas Peracchi. Relax senza veli per i due giovani che si sono immersi nella natura e ne hanno approfittato per concedersi qualche coccola di relax mettendo da parte qualsiasi indumento. Lui non se ne vergogna e su Instagram si mostra completamente senza veli. Lei, almeno per lo scatto, con un succinto bikini nero che davvero poco riesce a coprire dell’esplosiva figlia di Eva, ex pornostar.

Costume super sexy che mette in risalto le forme bollenti che strabordano dal costume al filo di spago. Lato B in bella mostra che esce prorompente tra le acque. Sorriso a mille e un landscape favoloso. Mercedesz sembra quasi una dea uscita tra le acque.

I due giovani si sono concessi una fuga amorosa per il compleanno di lui. Lei scrive: “Sometimes life is just as beautiful as you had wished it to be 💕”.

Lui, invece dal canto suo specifica: “Stesso posto con qualche anno in più 😃 ma sempre la solita magia della natura !! Grazie a tutti per gli auguri ❤️❤️❤️ !! Grazie a te @mjmemi per le nostre avventure !!! Ed ora un bel bagno come madre natura ci ha fatto !!

Cosa aggiungere di più. Lucas non fa di certo invidia alla sua compagna, un fisico scolpito, muscoloso e pieno di tatuaggi. E si mostra proprio come madre natura lo ha fatto.

Mercedesz Henger, costume e capelli rosa, una favola tra la natura

Mercedesz Henger ha spiegato nelle sue Instagram Stories di essersi rifugiata in alta montagna insieme al suo fidanzato proprio per festeggiare il compleanno di lui. “Come ogni anno abbiamo fatto una specie di mini ritiro spirituale per il compleanno di Lucas”, ha detto la figlia dell’ex pornostar.

Non troppi dettagli quelli condivisi con i fan se non rari momenti in cui i loro corpi si espongono più seducenti e scolpiti che mai. Mercedesz si mostra anche mentre si allena, lungo la riva di un fiume e lo specifica. L’allenamento non si abbandona nemmeno per il ritiro spirituale.

E poi lo scatto più sensuale che mai, in un altro costume molto ma molto succinto, in una colorazione chiara, che quasi si confonde con la pelle e bene si abbina ai suoi capelli rosa. “Nella tua vita avrai molti motivi per essere felice , uno di questi si chiama acqua, un altro ancora di chiama vento , un altro ancora si chiama sole e arriva sempre come una ricompensa dopo la pioggia” ha scritto la giovane.

Lato B in grandissima forma che si fa notare in modo importante tra le pietre, lungo al fiume, tra le quali la figlia di Eva posa. Muscoli in bella vista e seno esplosivo. Pieno di like, oltre 25 mila e una cascata di commenti di apprezzamento.