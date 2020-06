Michelle Hunziker incinta. La notizia shock svelata in diretta Tv

Michelle Hunziker. Trapelano indiscrezioni su una sua presunta gravidanza ai microfoni di Detto fatto, in onda su Rai Due

E’ stata sganciata una bomba ai microfoni del programma di Rai 2, Detto Fatto, condotto da Bianca Guaccero. L’indiscrezione riguarda Michelle Hunziker. La popolarissima showgirl infatti sarebbe incinta del quarto figlio.

La notizia viene dalle parole dell’opinionista Jonathan Kashanian, che conferma i rumor che circolavano da un pezzo. La bella Michelle è già una straordinaria mamma. E’ legatissima alla primogenita Aurora, avuta nel 1996 da Eros Ramazzotti. La troviamo spesso coccolare le figlie più piccole ritratte con lei nelle foto del suo profilo Instagram: Sole e Celeste di 7 e 5 anni, avute dal marito Tomaso Trussardi.

Tempo fa la notizia di una nuova presunta gravidanza aveva fatto il giro del paese. La smentita da parte della diretta interessata non aveva tardato ad arrivare. Ora trapelano novità. Sarà vero? Michelle Hunziker non ha mai nascosto il desiderio di allargare la famiglia.

Nel frattempo la troviamo in splendida forma su Instagram, tramite le foto che lei stessa mette a disposizione del suo pubblico. Si allena attraverso il format da lei creato “Iron Ciapet Live”, un metoto di training a distanza, seguita da professionisti che mostrano esercizi da fare a casa con oggetti di uso comune.

Michelle Hunziker: innamorata pazza ma non di un uomo

Ieri, 2 giugno, arriva la dichiarazione d’amore più bella da parte di Michelle. Non per un uomo ma per l’Italia che l’ha adottata e la sostiene come la più preziosa delle figlie. Michelle scrive queste parole: “Ho una mamma olandese, il papà francese e sono cresciuta in Svizzera parlando il tedesco a scuola. Mi hanno insegnato da subito tre lingue in casa e due a scuola, sono stata fortunata!

A casa mia però da sempre avevamo la passione della lingua italiana, tant’è vero che mio padre preferiva parlare con me e mio fratello in italiano! Adoravamo la domenica perché mia mamma cucinava italiano e guardavamo RAI 1 tutti riuniti quando c’era Sanremo!

Poi all’improvviso il destino (mia mamma ) mi portò in italia…a Trebbo di Reno per la precisione, un piccolo paesello fuori Bologna. Da lì il mio primo vero colpo di fulmine a 16 anni, ma non per un uomo, bensì per questo paese.”

“Mi sono follemente innamorata e giurai di imparare bene questa lingua e la cultura per diventare un giorno a tutti gli effetti italiana! La mia anima e il mio cuore erano già di questo paese da sempre. Sono la dimostrazione che con impegno e dedizione da parte mia, l’integrazione è stata possibile eccome!

Sono l’unica svizzera che ha fatto il “pieno” in Italia e sono fiera di essere a tutti gli effetti una cittadina italiana. L’Italia la vedo ancora oggi con gli occhi innamorati di una straniera apprezzandone tutte le sue meraviglie, ma il mio cuore e nei sogni ormai parlo da tanti anni l’italiano.

Buona festa della repubblica amore mio e paese del nostro cuore!! Evviva l’Italia”

