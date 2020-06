Risonanza magnetica infortunio Milinkovic Savic: visita di controllo per il serbo della Lazio dopo uno scontro in allenamento. Quando rientra.

C’era preoccupazione a Formello a causa di un infortunio accorso a Sergej Milinkovic Savic. Il centrocampista originario della Serbia non ha terminato la sessione di allenamento di oggi per via di un fastidio ad un ginocchio. Questa era la conseguenza di uno scontro di gioco con un compagno avvenuto nel corso del lavoro svolto ieri sui campetti di Formello.

Il talento biancoceleste ha accusato i postumi di quello scontro e questa mattina non ha ultimato il lavoro di gruppo con i compagni. Nel corso del pomeriggio però ha avuto luogo la risonanza magnetica di rito, che ha fatto tirare un sospiro di sollievo a Simone Inzaghi.

Milinkovic Savic infortunio, l’esito della risonanza magnetica

Per Milinkovic nulla di grave. Quel che è emerso è infatti una semplice botta che risulterà del tutto smaltita nell’arco delle prossime ore. questo vuol dire che il calciatore potrà riprendere ad allenarsi già entro il fine settimana. La Lazio sarà attesa dalla ostica trasferta in casa dell’Atalanta il prossimo 24 giugno, alla ripresa del campionato.

Visualizza questo post su Instagram Io vado ad allenarmi così! #Sergente 🦅 Un post condiviso da Sergej Milinkovic Savic (@sergej___21) in data: 13 Mag 2020 alle ore 9:32 PDT