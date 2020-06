Federica Panicucci, maglietta bianca aderente, bellissima: “Amami” – FOTO

La conduttrice televisiva Federica Panicucci sfoggia un nuovo look in vista di un’estate rovente e piena di sorprese

Federica Panicucci, conduttrice televisiva de il Mattino Cinque esterna ai fan la sua sublime tenerezza e non solo con uno scatto approfondito.

Federica dopo aver vissuto il lungo periodo di quarantena forzata ha fatto il suo ritorno sui palinsesti della Rai, ma a quanto pare sembra voglia dare più importanza alla sua divina e solare immagine.

Infatti il rientro previsto per la Panicucci nei primi giorni del mese di Giugno ha subìto un cambiamento di rotta. La conduttrice è intervenuta nella giornata di ieri ad annunciare che non sarà la protagonista del programma televisivo che andrà in onda sulla Rai durante i mesi estivi.

La sua presenza è solo rimandata al prossimo 7 settembre, ma oggi i fan si domandano cosa farà Federica Panicucci nei prossimi giorni.

Un primo antipasto della sua nuova programmazione ce lo dà la stessa protagonista e non si tratta di qualcosa di banale.

LEGGI ANCHE —–> Cristina Chiabotto e le sue dolci parole: “Tienimi per sempre”

Federica Panicucci come non l’avete mai vista prima

Dopo aver rotto il silenzio dinanzi ai teleschermi, Federica Panicucci sembra aver dato un volto nuovo al prossimo capitolo della sua carriera.

La stupenda icona della Toscana ha pensato bene di ingigantire la sua soddisfatta espressione facciale, sbilanciandosi sul portamento. Gli effetti della quarantena sembra non abbiano intaccato il fisico perfetto della biondissima e naturalissima Federica.

Il tutto si nasconde sotto quella maglietta trasparente, troppo aderente e galeotta e catturata dai followers di Instagram. La conduttrice toscana dal volto pulito e dal sorriso bianco dei suoi denti si lascia andare ad una dichiarazione sensuale.

“Amami per i miei soli capelli” – ha scritto Federica sotto quella foto col vestito bianco trasparente, citando una delle artiste più grandi della storia del cinema, Marylin Monroe.

LEGGI ANCHE —–> Elena Santarelli in abito bianco: “L’amore vince su tutto” – FOTO

Una delle frasi più nobili da far drizzare le antenne a chiunque, inclusi i fan di Federica che può vantare di un fascio luminoso dei suoi lunghi, sciolti e disinvolti capelli biondi.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.