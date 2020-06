Premio Strega 2020, 9 giugno: annuncio in diretta dei 5 finalisti

Premio Strega 2020. Il 9 giugno verranno proclamati in diretta i 5 finalisti scelti tra la dozzina arrivata nelle ultimi fasi dell’ambito riconoscimento letterario

Il Coronavirus scombina i piani anche del più ambito riconoscimento letterario italiano: il Premio Strega.

L’edizione 2020 infatti subirà delle modifiche nello scrutinio delle 12 opere arrivate alle ultime fasi che avverrà senza pubblico. Gli autori candidati saranno comunque presenti. Il 9 giugno si sceglieranno 5 finalisti. La diretta sarà trasmessa sul sito di Rai Cultura e su quello ufficiale del Premio Strega dalle ore 18.30, dalla Camera di Commercio di Roma – Sala del Tempio di Adriano.

I testi proposti in gara quest’anno sono stati 54. Un numero così elevato è dovuto al cambiamento di regole avvenuto nel 2018. Basta la raccomandazione infatti di un cosiddetto Amico della domenica per candidare un libro, mentre precedentemente ne servivano due. Gli Amici delle domenica non sono altro che i giurati a vita.

I 12 libri giunti alla fase finale sono stati selezionati da votazioni di 660 persone: 400 Amici della domenica, 200 voti di studiosi, traduttori e intellettuali italiani e stranieri selezionati da 20 Istituti italiani di cultura all’estero, 40 voti di lettori forti selezionati da 20 librerie indipendenti in tutta Italia, 20 voti espressi da scuole, università e gruppi di lettura.

Il 9 giugno sarà annunciata la cinquina dei finalisti. Il vincitore sarà premiato il 2 luglio. Sarà proclamato anche il vincitore del Premio Strega Giovani 2020, scelto da una giuria di ragazzi e ragazze tra i 16 e i 18 anni di 58 scuole secondarie superiori.

Premio Strega 2020: quali sono i 12 libri giunti alla fase finale

Ecco i titoli dei libri giunti alla fase finale. Da questi ne verranno scelti 5 che si contenderanno l’ambito premio:

– L’apprendista di Gian Mario Villalta, pubblicato da SEM

– Ragazzo italiano di Gian Arturo Ferrari, pubblicato da Feltrinelli

– La nuova stagione di Silvia Ballestra, pubblicato da Bompiani

– Città sommersa di Marta Barone, pubblicato da Bompiani

– Giovanissimi di Alessio Forgione, pubblicato da NN Editore

– La misura del tempo di Gianrico Carofiglio, pubblicato da Einaudi

– Almarina di Valeria Parrella, pubblicato da Einaudi

– Tutto chiede salvezza di Daniele Mencarelli, pubblicato da Mondadori

– Febbre di Johnatan Bazzi, pubblicato da Fandango Libri

– Breve storia del mio silenzio di Giuseppe Lupo, pubblicato da Marsilio

– Vita, morte e miracoli di Bonfiglio Liborio di Remo Rapino, pubblicato da minimum fax

– Il colibrì di Sandro Veronesi, pubblicato da La nave di Teseo

