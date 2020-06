Mercato, vicino il terzo colpo per il Napoli: arriva al posto di Allan

Contatti frequenti tra il giovane centrocampista dell’Empoli Ricci e Cristiano Giuntoli che stravede per lui. Per Gattuso è ok

Il Napoli è vicinissimo al terzo colpo di mercato per la prossima stagione calcistica. Si tratta di Samuele Ricci, mezzala classe 2001 dell’Empoli. E’ una scommessa di Cristiano Giuntoli stando alle notizie che trapelano dall’ombra del Vesuvio. Il giocatore somiglia molto a Fabian Ruiz nelle movenze, anche se in realtà arriverebbe al posto di Allan, ormai in uscita. Dopo Rahmani e Petagna, il Napoli prosegue il percorso di ristrutturazione della squadra. Un gruppo costruito dai tempi di Rafa Benitez che, gradualmente, anno per anno, va sostituto, magari integrando esperienza e gioventù. La trattativa tra gli agenti di Ricci e il Napoli sembra davvero a buon punto. I rapporti con l’Empoli sono buoni da tempo dati gli affari conclusi negli ultimi anni. Il giovane piace anche a Gattuso che ha subito dato l’assenso a Giuntoli per operare.

Sul tema è intervenuto anche il presidente dell’Empoli Corsi. Chiaramente la trattativa è nel vivo ma non ancora conclusa. Pertanto Corsi si espone in maniera moderata. Tuttavia, ha parlato di situazione da tenere ovattata, ai microfoni della radio ufficiale del Calcio Napoli. Poi va sul valore del ragazzo. Corsi ricorda che sul giocatore ci sono sempre state relazioni entusiastiche da parte degli addetti, a partire dal settore giovanile.

Vedendolo giocare dal vivo con le grandi della B alla sua età, Ricci dimostra già di avere stoffa, ricorda il presidente Corsi. Il Napoli continua, in ogni caso, a puntare su giovani talenti. I tempi del mercato di Rafa Benitez.