Muore precipitando nel vano dell’ascensore: indagano i carabinieri

Un uomo di 68 anni a Torino è morto dopo essere precipitato nel vano ascensore: la zona nella quale viveva ha registrato un blackout della corrente elettrica per alcune ore.

Una tragedia quella registratasi in Castagnevizza 13 a Torino nella giornata di ieri. Un uomo di 68 anni è morto dopo essere precipitato nel vano ascensore della propria abitazione. Sulla dinamica dell’accaduto stanno indagando i carabinieri. Con molta probabilità il guasto all’ascensore, che ha bloccato l’uomo tra il quarto ed il quinto piano della palazzina, potrebbe essere stato causato da un blackout che ha colpito l’intera zona.

A testimoniarlo alcuni abitanti del quartiere nonché i numerosi interventi dei Vigili del Fuoco che hanno ricevuto circa una ventina di segnalazioni per ascensori in avaria.

Leggi anche —> Ragazzo di 18 anni ritrovato morto in casa dalla madre

Torino, muore precipitando nel vano dell’ascensore: guasto forse causato da un blackout

Voleva raggiungere, probabilmente, l’autoclave del suo palazzo ed i contatori della rete elettrica, quando all’improvviso l’ascensore si sarebbe bloccata. L’uomo di 68 anni, fermo tra il quarto ed il quinto piano, avrebbe ricevuto l’aiuto di un altro condomino per uscire, tuttavia nelle operazioni sarebbe scivolato nel vano sottostante, precipitando rovinosamente.

Sul posto oltre agli operatori del 118, che nulla hanno potuto per salvare la vita all’uomo. Sono intervenuti anche Vigili del Fuoco e Carabinieri. I militari dell’Arma, riporta La Stampa, starebbero indagando su quanto avvenuto nel quartiere Mirafiori in primis vagliando sull’impiantistica. Pare, però, che tra le ipotesi più accreditate circa il malfunzionamento dell’ascensore vi sia il blackout registratosi nella zona.

Alcuni residenti del quartiere hanno riferito che nella mattinata di ieri la luce sarebbe mancata per alcune ore. Anche in strada riferiscono, riporta La Stampa, i semafori erano fuori uso. Non funzionava nulla.

Leggi anche —> Cina | assalto a scuola | vigilantes accoltella 40 tra bimbi e personale

Leggi anche —> Omicidio in pieno giorno: ex carabiniere ucciso a colpi di pistola

Ad ulteriore sostegno dell’ipotesi per cui a causare il guasto dell’ascensore che ha condotto poi alla morte del 68enne, potrebbe essere stato il blackout, i numerosi interventi in loco dei Vigili del Fuoco. Ed infatti, , riporta la redazione de La Stampa, questi ultimi avrebbero ricevuto numerose telefonate di segnalazione di ascensori in blocco a causa dell’assenza di elettricità.